Roger Vélez (I)

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), convocó a sesión del Pleno para este martes 9 de mayo del 2023, con el propósito de resolver si continúa o no el juicio político contra el jefe de Estado, Guillermo Lasso.

Saquicela remitió la convocatoria a los asambleístas este domingo 7, a menos de 24 horas después de que la Comisión de Fiscalización no logró el informe no vinculante donde se recomendaba no dar paso a la interpelación de Lasso.

En este caso, según la convocatoria, se aplicará el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El texto de esa norma, en su último inciso, dice que: "si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán al Pleno para la correspondiente resolución".

Con ello, a los 137 legisladores les corresponde decidir si continúa o no el juicio político contra Lasso.

Pronunciamiento del Procurador General del Estado

El titular de la Legislatura no acogió un pronunciamiento del Procurador General del Estado, en el sentido de que el Pleno debía tratar el informe motivado de la Comisión, a pesar de que no fuese aprobado.

El borrador del informe entregado por los asesores de la Comisión, donde se determinaba que Lasso no incurrió en peculado, apenadas alcanzó 4 votos entre los nueve integrantes de esta mesa, donde el oficialismo no tiene mayoría.

