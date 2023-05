Sebastián Corral, secretario de la Administración Pública, reconoció que es accionista de un canal de televisión

El secretario de la Administración dijo no tener conflicto de intereses con su cargo público y sus acciones privadas. Foto: Twitter

Redacción Elcomercio.com

Sebastián Corral, secretario de la Administración Pública del Gobierno, confirmó el lunes 8 de mayo de 2023 que mantiene el 30% de las acciones de Teleamazonas pese a la prohibición legal que impide a los funcionarios públicos tener contratos con el Estado.

Según aseguró el Secretario en una entrevista en Vera A Su Manera su participación en la empresa Centro de Radio y Televisión Cratel C.A, razón social del canal de televisión, "no le genera ningún conflicto de intereses" con respecto a sus funciones.

"Esto es un tema temporal, yo no voy a cambiar mi vida por una cosa que puede durar entre un día y seis años, yo no tengo ningún conflicto de intereses", señaló.

Tras ser cuestionado sobre la ilegalidad que representa sus acciones en el medio de televisión con respecto a las relaciones comerciales a través de la publicidad y de la concesión de frecuencias, Corral dijo:

"No es verdad (que tenga conflicto de intereses) porque no es una cosa que dependa directamente de mí, yo no tengo ningún interés en TC Televisión (...) yo he creado una 'muralla china' legal para justamente evitar cualquier conflicto de interés en temas económicos incluso periodísticos".

🔴 “Esto es un tema temporal. Yo no voy a cambiar mi vida por una cosa que puede durar, entre un día y seis años” dice el secretario de la Administración Pública, Sebastián Corral en entrevista en @Vera_ASuManera, además confirma que sostiene el 30% de las acciones de… pic.twitter.com/VwXfFeV70o — Mónica Velásquez (@MoniVelasquezV) May 8, 2023

Sin embargo, su declaración no contrasta con lo establecido en la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) en donde se prohíbe, expresamente, a los servidores públicos ejercer sus funciones mientras tengan alguna relación de intereses con el Estado.

Prohibición según la LOEP

La Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) establece en su artículo 24, apartado J, relacionado con las "prohibiciones a las servidoras y los servidores públicos", que:

"Están prohibidos las y los servidores públicos (...) resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado, por si o por interpuesta persona u obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad".

Esta prohibición, aplica también "para empresas, sociedades o personas jurídicas en las que el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan interés".

¿Quién es Sebastián Corral?

Antes de ser nombrado como secretario de la Administración Pública de Guillermo Lasso en febrero de 2023, Corral se desempeñaba como Embajador de Ecuador ante Reino Unido desde octubre de 2021.

Además de su incursión política, Sebastián Corral gerenció el grupo editorial Dinediciones y el canal Teleamazonas, ambas propiedades de Fidel Egas.

Entredicho con Rafael Cuesta

Corral se vio involucrado en dos casos que llamaron la atención de la opinión pública.

El primero, relacionado con las irregularidades con las vacunas contra la covid-19 en la presidencia de Lenín Moreno, donde un grupo de personas cercanas al gobierno y sus familias se beneficiaron con anticipación de este recurso destinado prioritariamente para el personal de salud.

Por otra parte, en abril de 2023, el funcionario público tuvo un cruce de palabras con el exgerente general de TC Televisión, Rafael Cuesta, quien aseguró que su salida del canal fue impulsado por Corral.

"Hay un personaje oscuro, lleno de intereses, que ocupa la oficina que está al lado del Presidente. Se llama Sebastián Corral. Es el secretario General de la Administración", manifestó Cuesta.

Corral respondió rechazando los señalamientos. En un diálogo con EL COMERCIO expresó: "No conozco a Cuesta. Nunca le he conocido, nunca he cruzado una palabra con él. No tengo absolutamente nada que ver con el hecho de que haya salido de TC Televisión".

Más noticias:

Visita nuestros portales: