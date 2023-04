Henry Cucalón advierte a asambleístas del PSC que pueden salir 'mal parados'

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, rechaza acusaciones del PSC sobre supuesta compra de votos. Foto: Ministerio de Gobierno

Karina Sotalín (I)

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, descalificó el contenido del comunicado del coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano (PCS), Esteban Torres, frente al proceso de juicio político contra Guillermo Lasso.

Este jueves 6 de abril de 2023, el Ministro rechazó las presuntas negociaciones que mencionan los socialcristianos. “Yo agradezco la oportunidad que me brindó el PSC y Madera de Guerrero de representarlos en la Asamblea Nacional durante ocho años, inclusive fui jefe de bloque”, dijo Cucalón en radio Forever.

Respecto al comunicado, manifestó que “es la sumatoria de berrinches sin prueba alguna. Henry Cucalón, con o sin Ministerio, tiene un recto proceder. Yo no he caído ni caeré en esas falsas imputaciones que se quieren hacer”.

Torres emitió el comunicado el 4 de abril. En el documento mencionó una supuesta negociación del Gobierno para contar con los votos de dos asambleístas del PSC y que no voten por el juicio político en contra del presidente Lasso.

Los señalamientos del PSC

Para el jefe de la bancada socialcristiana, se constituiría un presunto peculado por comprar votos con cargos públicos y partidas presupuestarias dirigidas a terceros con dinero del Estado. También refirió una extorsión a asambleístas “quitándoles la seguridad que los protege de amenazas criminales”.

“El Presidente de la República lo sabe todo. De avanzar estos ilícitos, le quitaremos la máscara a quien mueve los hilos y los emisarios. El que presume de político pulcro y serio quedará como lo que es: un ambicioso comprador y extorsionador de asambleístas”, fue la advertencia del PSC.

El 5 de abril, el presidente Nacional de esa organización política, Alfredo Serrano, confirmó en radio Sonorama que con esa última frase se refieren a Cucalón. El dirigente relató que tres asambleístas informaron de los supuestos ofrecimientos del Gobierno a la Bancada.

Cucalón dialoga para colegislar

Cucalón señaló que lo que sí hace es “explicar la posición, ante todos los grupos políticos, sociales, empresariales, laborales”, de defensa del Gobierno frente al juicio político. “Y en el caso de la Asamblea, adicionalmente, como una muestra de apertura, de coadyuvar en las labores de colegislación. ¿No querían puentes?”, cuestionó.

El Ministro reconoció que en estos días ha conversado con varios legisladores pero para tramitar la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. A su criterio, esos diálogos están dentro de “lo normal”.

“Lo que el pueblo ecuatoriano tiene que tener seguridad y confianza es que, pese a los errores que uno puede cometer, jamás en mi práctica pública caeré en esas falsa imputaciones que se quieren endilgar”, insistió.

El Secretario de Estado aseguró que, si no fuese ministro de Gobierno, tampoco apoyaría el juicio político contra Lasso. Por eso dijo sentirse cómodo en su gestión desde la Cartera del Régimen al enfatizar que la acusación de presunto peculado por un contrato entre la estatal Flopec y Amazonas Tanker es un “relleno”.

Lanzó una advertencia a los asambleístas: “Yo no quiero que me lleven a un redil donde algunos no van a salir bien parados porque todos conocemos sus antecedentes. No pueden torcer la historia”. También criticó a la oposición por preanunciar que votarán por el enjuiciamiento. “¿Entonces para qué es el proceso?”, acotó.

En otro punto, adelantó que el próximo miércoles se reunirá con los titulares de la Corte Nacional de Justica, Fiscalía y demás entidades de justicia para continuar con las mesas sobre seguridad.

