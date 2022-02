Guillermo Lasso dona su sueldo a organización benéfica

Karina Sotalín (I)

A USD 36.352,26 asciende el sueldo de los primeros seis meses del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. El monto es donado a Fudrine, organización privada sin fines de lucro. La donación es una promesa de campaña que hizo Lasso.

“Poco antes de asumir la Presidencia, me comprometí a donar mi sueldo. Hoy he formalizado aquel ofrecimiento con la entrega del acumulado de los primeros seis meses de Gobierno a Fudrine, cuya causa es admirable”, refirió Lasso en su cuenta de Twitter oficial.

El objetivo del Presidente es recolectar un monto beneficioso para destinarlo a una nueva organización cada seis meses y contribuir con su sueldo en la atención de grupos vulnerables.

Esta primera donación se destina a Fudrine, que tiene 26 años de experiencia trabajando con niños y niñas con parálisis cerebral y Síndrome de Down.

“Nunca he sido amigo del autoelogio. Al contrario. Soy muy discreto en este tipo de acciones. Sin embargo, este acto trasciende hacia el interés público, por involucrar al presidente del país. Y sé que mi sueldo puede servir a quienes lo necesitan mucho más. (…) Y así lo seguiré haciendo hasta el fin del gobierno”, aseguró Lasso.

Silvia Maldonado, directora ejecutiva de la Fundación Fudrine, detalló que los recursos donados son “invaluables” para su organización.

Les permitirá continuar con la atención de calidad a los menores con discapacidad. “Gracias por permitirnos a los ecuatorianos volver a tener fe en que podemos tener, juntos, un Ecuador de paz y de progreso”, fueron las expresiones de Maldonado.

“La he sudado, pero lo he conseguido. Lo importante no es cómo eres sino quién eres”, afirmó David Pavón, beneficiario de la Fundación y actual director de Talento Humano de esta entidad, sobre las barreras que ha superado con su discapacidad.