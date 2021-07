Gobiernos de Ecuador y China hablan sobre la pesca en altamar y presencia de flota de barcos

Redacción Política. (I)

Los Gobiernos de Ecuador y China mantuvieron este viernes, 2 de julio del 2021, un diálogo sobre las actividades de la flota de barcos del país asiático, en aguas internacionales que circundan la zona especial económica de Galápagos.

“Durante la reunión -dice Cancillería- se abordaron varios asuntos de interés para el Ecuador, incluyendo la importancia de la protección al ecosistema único de las islas Galápagos; los esfuerzos conjuntos para una pesca sostenible y el combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR); la colaboración en organismos regionales de ordenación pesquera, con respecto a la ampliación de la cobertura de observadores a bordo de las embarcaciones que realizan actividades pesqueras en altamar”.

Según la Cancillería, se trata de una continuación de los diálogos bilaterales sostenidos entre agosto y diciembre de 2020. La delegación ecuatoriana estuvo presidida por la subsecretaria de Soberanía de la Cancillería, María Gabriela Troya, y estuvo complementada por el viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens; el embajador del Ecuador en China, Carlos Larrea; y delegados de la Armada Nacional. La delegación china estuvo presidida por el director del Buró de Pesca del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Li Shumin.

“La delegación china reiteró su voluntad de respetar los acuerdos internacionales, la soberanía del Ecuador y mantener un estricto control sobre sus naves para asegurarse de que no ingresen en la zona económica exclusiva ecuatoriana, ni incurran en actividades de pesca ilegal no declarada y no reglamentada”, explicó la Cancillería.

La delegación ecuatoriana propuso un intercambio de información científica entre expertos de ambos países, para la implementación de moratorias y otras medidas de protección de los recursos marinos. Según la Cancillería, esta propuesta fue acogida por China. El Ecuador propuso, además, ampliar las áreas de cooperación con ese país sobre manejo de los desechos en las islas Galápagos.

Esta semana, activistas ecologistas anunciaron que un buque pesquero chino se aproximaba a aguas internacionales de Galápagos, lo que reavivó el debate de la pesca en aguas internacionales, cercanas a las islas.