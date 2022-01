Gobierno protegerá a trabajadores de obras tras explosión en Zaruma

Karina Sotalín (I)

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, explicó este lunes 24 de enero del 2022, que el Gobierno no aceptará amenazas o acciones que impidan retomar el control en el país e impedir la minería ilegal.

Vela confirmó que la mañana de hoy “se produjo un atentado de carácter terrorista” en Zaruma. El vehículo y la vivienda de uno de los trabajadores del Ministerio de Energía, que laboran en la remediación del socavón, fueron afectados por la detonación.

Antes de los hechos, el trabajador en cuestión y otros empleados también recibieron amenazas en su contra, en contra del Ministerio y del Cuerpo de Ingenieros que trabajan para “darle seguridad a Zaruma”, aseguró la Ministra de Gobierno en una rueda de prensa, desde Carondelet.

Las acciones que lidera el Ministerio de Gobierno causan estos hechos, según Vela. “En este momento, se han dado las disposiciones para darle protección a todos y cada uno de los trabajadores que deben terminar con los trabajos de protección del socavón, para poder colocar la estructura que cierra el socavón”.

El objetivo es que se cierren todas las galerías bajo el socavón para bloquear la minería ilegal, insistió Vela al aclarar que aún no se ha identificado al o los responsables de la detonación porque se están realizando las investigaciones.

La minería ilegal se relaciona con otros delitos como tráfico de armas, de explosivos y trata de personas. “Este tema no va más. No vamos a aceptar ningún tipo de amenaza que impida el retomar, al Estado, el control sobre todo el territorio nacional”, ratificó Vela.



Registro y control de armas

La ministra de Gobierno dijo que se está trabajando en un mecanismo de control para levantar información de toda arma que circula legalmente en el país. Se busca tener una trazabilidad y ubicación de dichas armas.

Las armas retenidas en el 2021 también se integrarán en ese sistema de control y así conocer si un arma se usó en actos delincuenciales. Ecuador solicitará cooperación a Perú y Colombia.

Llamado a la Asamblea para aprobar leyes

Vela hizo un llamado a la Asamblea Nacional y a la Comisión de Relaciones internacionales para que “despache los cuatro proyectos de ley que reposan en la Comisión” para enfrentar a la delincuencia organizada.

Se trata de los proyectos referentes al Código de Seguridad, el proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, el proyecto de Ley de uso progresivo de la fuerza y el proyecto de Ley de Inteligencia de la Policía Nacional.

Seguridad en Guayaquil

Los miembros de la Policía Nacional destinados a fortalecer la seguridad en Guayaquil son desplazados por grupos, según la ministra. El primer grupo de 100 efectivos ya están en la ciudad. Y en 10 días estarán los 1100 efectivos anunciados.

El proyecto de Ley sobre el uso de la fuerza, anunciado por el presidente Guillermo Lasso, servirá para “destrabar aquellos cuellos de botella que impiden el mejor ejercicio del policía nacional en sus intervenciones”, señaló Vela.