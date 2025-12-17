Gabriela Sommerfeld, canciller de Ecuador, habló sobre la política exterior de Ecuador, los principales ejes y, además, dio las razones para los más de 20 desplazamientos del presidente Daniel Noboa a diversos países.

Más noticias

Gabriela Sommerfeld sobre los viajes de Daniel Noboa

En sus dos años en el poder, el Presidente ha realizado viajes a varios países. Según la Canciller, estos desplazamientos han permitido agilizar acuerdos y cooperación. Así lo mencionó en una entrevista con la agencia EFE.

Eso debido a que, dijo, una vez que se toman decisiones a alto nivel, los demás estamentos solo deben ejecutarlas. Ella mencionó que la prosperidad económica y seguridad son los ejes de la política exterior ecuatoriana.

En esas líneas, la funcionaria aseguró que se requiere de una “activa, presente e intensa” jornada internacional de trabajo, a través del fortalecimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales, de la presencia y la búsqueda del liderazgo en espacios multilaterales globales o regionales.

El presidente @DanielNoboaOk encabezó la entrega de equipamiento tecnológico y táctico para las Fuerzas Armadas del Ecuador, con una inversión de USD 9,4 millones. Durante su intervención, el Primer Mandatario señaló: “un Presidente que protege, cuida y apoya a las Fuerzas… pic.twitter.com/l8gPN43Ouw — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) December 16, 2025

Los ejes de trabajo en la política internacional

En materia económica, la Ministra resaltó la búsqueda de acuerdos de inversión y comercio que permitan abrir más mercados. En ese sentido, afirmó que el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha enviado señales positivas a los mercados internacionales, al mantener estabilidad y predictibilidad durante 25 meses con una política económica definida.

Además, refirió que el Ejecutivo mejoró el marco jurídico para atraer inversiones en sectores estratégicos y logró reducir el riesgo país de 2 000 puntos a cerca de 500 en ese mismo período.

Lee también: Presidencia confirmó viajes personales y una gira oficial de Daniel Noboa hasta enero de 2025

Eso muestra que Ecuador es más estable, más confiable y más predecible, señaló Sommerfeld. La canciller también expresó su sorpresa por el limitado relacionamiento que Ecuador mantuvo en el pasado con países estratégicos como Marruecos.

Calificó a ese destino como un puerto logístico clave para el norte de África, Europa y Medio Oriente. Ecuador ya cuenta con una embajada en ese país.

Una situación similar se presenta con Emiratos Árabes Unidos, donde Dubái funciona como un punto estratégico para el comercio regional.

Anuncios para el 2026 en política internacional

Sommerfeld anunció que en 2026 Ecuador abrirá una embajada en Arabia Saudita, país que considera clave para acceder a financiamiento destinado a grandes proyectos de desarrollo sostenible.

En el ámbito de seguridad y justicia, la Cancillería trabaja con socios como la Unión Europea, Países Bajos, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, así como con naciones asiáticas y latinoamericanas.

Sommerfeld indicó que solo en el primer semestre de 2025 se firmaron más de 50 acuerdos de seguridad.

La violencia sigue como una de las principales preocupaciones del país. Ecuador registró 4 619 homicidios entre enero y junio de 2025, el semestre más violento del que se tiene registro.

Conflicto armado interno y la violencia

Esa situación se enmarca en el conflicto armado interno declarado por Noboa en enero de 2024 contra las bandas criminales, a las que el Gobierno califica como terroristas. Pese a ello, un informe reciente de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (Acled) advierte que la violencia no ha disminuido en 2025 y podría incrementarse en 2026.

La semana pasada, Daniel Noboa habló, en Quito, sobre seguridad con su homólogo de Perú, José Jeri, y resaltó la importancia de la cooperación en seguridad y defensa entre ambos países. A la par, aseguró que era imperativo que busquen aliados internacionales para luchar contra el crimen organizado, y que se ataque principalmente a la corrupción, el lavado de activos y la minería ilegal.

Con información de EFE