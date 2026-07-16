Funcionario del Departamento del Tesoro de EE.UU. visitó Ecuador

El funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU.), Chris Peñaherrera, realizó una visita a Quito con el objetivo de fortalecer las capacidades de las instituciones de Ecuador en la lucha contra el lavado de activos y las finanzas ilícitas vinculadas al crimen organizado.

El objetivo de la visita del funcionario del Departamento del Tesoro de EE.UU. a Ecuador

Durante su intervención, Peñaherrera señaló que el trabajo forma parte de los esfuerzos impulsados por el Gobierno de Estados Unidos para combatir las estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales internacionales.

Esto se enmarca en el compromiso asumido por el presidente Donald Trump de eliminar las operaciones de los carteles del narcotráfico.

Prevención y combate al lavado de dinero

El funcionario indicó que el Departamento del Tesoro busca impedir que estas organizaciones utilicen el sistema financiero estadounidense y abusen del dólar para el movimiento y lavado de recursos provenientes de actividades ilícitas.

Según explicó, la visita a Ecuador estuvo enfocada en fortalecer las capacidades de los socios estratégicos del país en materia de prevención y combate al lavado de dinero.

Cooperación internacional clave

Peñaherrera destacó la cooperación internacional como un componente clave para enfrentar las economías ilegales y sus efectos en la región.

Además, sostuvo que las actividades relacionadas con el lavado de activos tienen consecuencias económicas para los países. Las organizaciones criminales generan impactos asociados al tráfico de personas, el narcotráfico y otros delitos transnacionales.

Sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro

Asimismo, informó que, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), el Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones contra organizaciones terroristas extranjeras vinculadas con los carteles mexicanos de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa.

Estas medidas permiten atacar las fuentes de financiamiento de dichas estructuras criminales y bloquear recursos económicos que anteriormente eran utilizados para el lavado de dinero y el movimiento de fondos dentro del sistema financiero estadounidense.

De los GDO de Ecuador, EE.UU. ha declarado terroristas a tres: Los Lobos, Los Choneros y Los Chone Killers.

Objetivo: cortar fuentes de financiamiento

El funcionario reiteró que el objetivo de estas acciones es cortar las fuentes de financiamiento del crimen organizado y fortalecer la protección de los ciudadanos tanto de Estados Unidos como de los países aliados de la región.

Finalmente, destacó que el trabajo conjunto con Ecuador forma parte de la cooperación internacional para enfrentar el terrorismo y el crimen organizado transnacional mediante mecanismos de control financiero y fortalecimiento institucional.

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