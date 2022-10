Fuerzas Armadas: ‘Tenemos que ir al plan B, la reforma legal’

Francisco

Unas horas después de insistir en la Corte Constitucional (CC) con la pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), el Ministro de Gobierno habló con EL COMERCIO sobre el futuro de la consulta popular y su estrategia para incluir el tema de las Fuerzas Armadas. El Ejecutivo cambió el modelo de designación de autoridades y con eso espera que la Corte Constitucional dé paso a esa pregunta.

¿Por qué es tan importante para el Gobierno quitarle al Cpccs la facultad de designar autoridades?

Hay suficientes ejemplos de irregularidades a lo largo de estos 10 o 15 años, que evidencian que esa potestad que tiene el Cpccs no es buena para la institucionalidad del país en su conjunto. Lo mejor sería volver a un esquema combinado de instituciones, como el Ejecutivo, Legislativo y otras más, para el proceso de designación de autoridades.

Presentaron dos nuevas preguntas sobre eso. ¿Renunciaron a lo de las FF.AA.?

Todavía no hemos insistido en eso porque no tiene que ver ya con un texto constitucional. No olvidemos que una vez que tengamos este segundo informe de la CC, vamos a presentar dos o tres preguntas adicionales que no necesariamente tienen que ver con reformas o enmiendas constitucionales, sino con reformas legales. Existe la posibilidad de que volvamos a replantear un aspecto en materia de seguridad.

Si había esa posibilidad, ¿por qué no la plantearon así desde el inicio?

Tenemos que ir a lo más grande y eso es la Constitución. También es lo más eficiente para el funcionamiento del sistema. Si es que eso no funciona, como en efecto parece que ocurrió por la opinión de la Corte, entonces tenemos que ir al plan B, que es la reforma legal. Tiene que ver con otro esquema, que presentaremos en los próximos días.

¿En qué cedieron sobre el modelo de designación de la anterior pregunta?

Creo que hubo una interpretación de la Corte de que se estaba reforzando el hiperpresidencialismo. Consideramos que el sistema de controles cruzados que se había diseñado no acreditaba un resultado así. Pero ya lo resolvió. En este nuevo diseño, hemos dado la potestad a la Asamblea para designar y posesionar a las autoridades. No solamente la posesión como estaba previsto anteriormente. En este caso, producto de la formación de una comisión de selección, de una propuesta del ejecutivo y de unos organismos colegiados.

¿No habrá comisión que conforme el Ejecutivo para organizar la ternas, por ejemplo?

Ya no. Eso sería desplazado a la Asamblea Nacional.

Sin lo relacionado con el Cpccs, ¿tiene sentido la consulta?

Tiene sentido. Lo que pasa es que hay consultas que son más perfectas que otras. Buscamos la mejor consulta. Por eso no queremos perder la posibilidad de preguntarle al pueblo sobre ninguna de las ocho inquietudes ya planteadas. Lo que sostuvo la CC sobre la pregunta del Cpccs es que la reformulemos en función de determinados criterios. La consulta es importante y, mientras más completa, sería mejor.

Dice que faltan dos o tres preguntas. ¿Serán dos o tres? ¿Qué quieren consultar?

Hay tres ejes en la consulta: seguridad, institucionalidad, además de economía y medioam­biente. Vamos a mantener el mismo esquema. Queremos introducir una en materia de seguridad para complementar lo que no pudo ser aceptado. Otra irá en el tema institucional que nos parece importante y, seguramente, una más en lo económico-ambiental, que estamos por definir.

En concreto, ¿cómo soluciona las necesidades de la ciudadanía el cambio en el Cpccs?

El Cpccs designa a 15 autoridades fundamentales para el funcionamiento institucional del país. Y los procesos que ha llevado no han sido transparentes. En democracia, cuando no hay transparencia, todo el mundo pierde. Eso no ha existido en el Cpccs. Hemos visto varias veces concurso amañados, cuestiones irregulares, reglamentos ambiguos. Entonces, tenemos que cortar eso de un tajo.

El Presidente ha dicho que le ‘importan un pito’ las encuestas. ¿No pesa la aceptación del Gobierno en un proceso que puede convertirse en plebiscitario?

Siempre existe esa posibilidad. Pero no estamos sentados ni nos mantenemos a cualquier precio. Las encuestas sin duda son importantes, pero son una referencia. Son una herramienta.

Si nuevamente se queda la pregunta del Cpccs, ¿insistirán con la consulta?

Vamos a seguir con la consulta pase o no la pregunta del Cpccs. Tiene que hacerse y la gente debe pronunciarse.

Francisco Jiménez

Fue gobernador de Guayas en 2008. También tuvo un paso por la Asamblea Nacional, en el actual período legislativo.

Dejó el Parlamento para ser Ministro de Gobierno. Es abogado de profesión. Se ha especializado en Derecho Internacional y en Economía Política del Desarrollo.

