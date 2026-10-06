Francisco Zalles es el nuevo viceministro de Economía

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Francisco Zalles fue designado como nuevo viceministro de Economía, con lo que se incorpora al equipo liderado por Bernardo Cordovez, actual titular del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, quien asumió el cargo en reemplazo de Sariha Moya.

Francisco Zalles es el nuevo viceministro

Francisco Zalles asume una de las seis áreas que conforman la nueva estructura de esta cartera de Estado. Su designación fue conocida este martes 6 de octubre de 2026.

Zalle será parte del equipo que Bernardo Cordovez va conformando, tras la salida de Sariha Moya, el pasado 28 de septiembre de 2026. Ocho días después fue designada como representante de Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

¿Quién es Francisco Zalles?

Zalles es académico adjunto del Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP) y analista económico para medios de Ecuador y América Latina. Es graduado en Economía e Historia por Lafayette College y obtuvo un MBA (Master of Business Administration) en Rice University, en Houston, Texas.

Fue asesor de Gustavo Noboa, durante su periodo como presidente. También estuvo detrás de la comunicación de varios ministros de Economía y Finanzas, entre ellos Carlos Julio Emanuel.

Entre sus publicaciones está Ecuador: All you need is dollars (2017) y es coautor de Ecuador un país dolarizado. Es por este que es considerado un referente en el tema de la dolarización en el país, especialmente por su libro a La Segunda Muerte de Sucre y el Renacer del Ecuador.

Además, integró el Comité Económico de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador durante la crisis financiera de ese año.

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