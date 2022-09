Fernando Villavicencio dice que renunciará a la Presidencia de Fiscalización

Fernando Villavicencio dijo que presentará la renuncia a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización. Foto: Roger Vélez / EL COMERCIO

Roger Vélez. Redactor (I)

El asambleísta independiente Fernando Villavicencio anunció este miércoles, 28 de septiembre de 2022, que renunciará a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización.

El anuncio lo hizo después de que la mayoría que opera en el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) calificó una queja presentada en su contra por Ronny Aleaga (Unes) por supuestas calumnias.

#Asamblea | Fernando Villavicencio anuncia que presentará su renuncia a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, tras acusar al correísmo y al PSC de una trama en su contra.



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/cU0NFbv6g6 — El Comercio (@elcomerciocom) September 28, 2022

Villavicencio vinculó ese hecho a una trama para sacarlo del puesto por parte del correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC).

"Yo he tomado el día de hoy la decisión de renunciar a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización para que vengan ellos a hacer el trabajo sucio. Yo no me voy a quedar administrando las corruptelas, yo no me presto para la impunidad", dijo.

Villavicencio manifestó que renunciará a la Presidencia después de que deje en marcha el proceso de juicio político en contra del Consejo de Participación Ciudadana. "Estaré unos días más hasta dejar limpiando la casa".

Por su parte, Aleaga defendió la queja con la que busca que Villavicencio sea suspendido hasta por 90 días del cargo por haberlo acusado de ser parte de la "narco política".

Más noticias de Ecuador en:

Visita nuestros portales: