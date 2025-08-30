Desde este lunes 1 de septiembre de 2025, Ecuador exigirá la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte. Este requisito deberán cumplir los ciudadanos de países que actualmente requieren visa para ingresar al territorio nacional, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.

La medida se establece en la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que reformó el artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. El objetivo es fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio.

Ciudadanos que deben tener visa para ingresar a Ecuador

Los países a los que actualmente se les solicita visa para ingresar al Ecuador son: Afganistán, Angola, Bangladesh, Camerún, Cuba, Egipto, Eritrea, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, India, Irak, Irán, Libia, Nigeria, Pakistán, Nepal, República Democrática del Congo, República Popular Democrática de Corea, Senegal, Siria, Sri Lanka, Somalia, Venezuela, Vietnam, Yemen, Haití, República del Congo, Mali, Costa de Marfil, Myanmar, Uzbekistán, Tayikistán, Albania, Chad, Guinea, Bissau, Kirguistán, Mauritania, Sierra Leona, Sudán, Sudán del Sur, República Popular China.

¿Cómo es el procedimiento para obtener la visa de transeúnte?

El trámite de solicitud de este visado temporal de transeúnte debe realizarse fuera del territorio ecuatoriano, desde cualquier parte del mundo, a través de la plataforma: serviciosdigitales.cancilleria.gob.ec.

Los costos de este documento:

Formulario de solicitud: 50 dólares

Visa de Visitante Temporal de Transeúnte: 30 dólares

Esta disposición gubernamental se implementa, según el comunicados, con respeto a los derechos de las personas en movilidad humana y en apego al marco legal vigente.