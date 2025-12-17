Las aduanas de Ecuador y Chile firmaron este martes 16 de diciembre de 2025, en Guayaquil, un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo que busca asegurar y facilitar los procesos de importación y exportación entre ambos países. El convenio se enmarca en el programa de Operador Económico Autorizado (OEA) y apunta a mejorar la eficiencia del comercio bilateral.

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) informó que el acuerdo permitirá fortalecer el intercambio comercial, la cooperación institucional y la seguridad en la cadena logística internacional. También facilitará una gestión más ágil de las mercancías que circulan entre las dos naciones.

Beneficios para operadores certificados

El Senae explicó que el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo reducirá las inspecciones físicas y priorizará el despacho de mercancías de manera recíproca. Las aduanas de Ecuador y Chile aplicarán estos beneficios a los operadores que cuenten con la certificación OEA.

Los exportadores certificados accederán a menos controles intrusivos y a procesos de despacho más rápidos. La institución precisó que estas medidas permitirán optimizar tiempos y costos en las operaciones de comercio exterior, sin afectar los estándares de seguridad.

Con la firma del convenio, las aduanas de ambos países se reconocen como compatibles en los requisitos y criterios de seguridad, validación y análisis que aplican en sus procesos aduaneros. El programa OEA cuenta con el aval de la Organización Mundial de Aduanas, lo que respalda su aplicación a escala internacional.

Autoridades destacan confianza y cooperación

El director del Senae, Sandro Castillo, afirmó que el acuerdo refleja la confianza institucional entre las administraciones aduaneras de Ecuador y Chile. Añadió que el convenio demuestra el compromiso compartido por asegurar y facilitar el comercio internacional.

Desde Chile, la directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, resaltó la necesidad de fortalecer y estrechar las relaciones internacionales. Según señaló, estas acciones permiten concretar medidas orientadas al desarrollo económico de ambos países.

Entre los productos ecuatorianos cuyas empresas cuentan con certificación OEA figuran elaborados de banano, químicos, farmacéuticos y alimentos para animales. En el caso de Chile, las empresas certificadas exportan principalmente metales, joyas, vidrios y plásticos, junto con sus manufacturas.

El Senae recordó que Ecuador ya mantiene acuerdos similares con Panamá, China y El Salvador. Además, la entidad trabaja para concretar nuevos acuerdos con las aduanas de Honduras y Uruguay, procesos que prevé culminar en 2026.

