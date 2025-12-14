Ecuador condena ataque ‘terrorista’ contra celebración judía en Australia

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

El Gobierno de Ecuador condenó este domingo 14 de diciembre d 2025 el ataque ‘terrorista‘ ocurrido en la playa de Bondi, en Sídney, Australia, que dejó 12 personas fallecidas y 29 heridas. El atentado se registró durante la celebración del primer día de la festividad judía de Janucá.

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Ecuador condena atentado terrorista en Australia

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana rechazó “de manera enérgica” el acto de violencia perpetrado contra los asistentes a la actividad religiosa, realizada en el parque Archer, junto a la playa.

Solidaridad con Australia

La Cancillería expresó su “más profunda solidaridad” con el pueblo y el Gobierno de Australia. Así como con las víctimas, sus familiares y la comunidad judía afectada por el ataque.

Además, el Gobierno del presidente Daniel Noboa reiteró su compromiso “inquebrantable” con la lucha contra toda forma de terrorismo y actos de odio. Asimismo, ratificó su respaldo a las acciones internacionales orientadas a prevenir este tipo de hechos.

Comunicado Oficial 📢

Ecuador condena acto terrorista ocurrido en Australia pic.twitter.com/fM73mitlr6 — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) December 14, 2025

Atentado terrorista en Sidney

Las autoridades australianas calificaron el tiroteo como un atentado terrorista. El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, informó que el ataque ocurrió alrededor de las 18:47 hora local del domingo, cuando cerca de mil personas participaban en la celebración de Janucá.

Según el reporte oficial, dos presuntos atacantes estarían involucrados en el hecho. Uno de ellos fue abatido por la Policía, mientras que el segundo fue detenido y permanece bajo custodia.

Este ataque representa el primer atentado mortal contra la comunidad judía en Australia. En años recientes, el país había registrado incidentes antisemitas que el Gobierno australiano vinculó a influencias externas, lo que derivó en la expulsión del embajador de Irán en Canberra, señaló EFE.

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