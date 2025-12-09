La Policía Estatal de Kentucky confirmó que un equipo especializado aseguró el campus tras recibir una alerta sobre disparos dentro de las instalaciones académicas.

Según Noticias Telemundo, los agentes detuvieron a un sospechoso horas después del ataque y trasladaron al herido a un hospital cercano.

Las autoridades indicaron que la víctima sobreviviente se encuentra en condición estable y permanece bajo observación médica. La institución pidió a la comunidad universitaria mantenerse alejada de la zona mientras continúan las pericias.

El gobernador Andy Beshear reconoció en su cuenta oficial de X que el tiroteo provocó varios heridos y que los agentes actuaron de forma inmediata para controlar la situación.

El funcionario señaló que un sospechoso fue arrestado y pidió a la población enviar oraciones a los afectados. Los oficiales no revelaron detalles sobre la identidad del detenido ni sobre las posibles motivaciones del ataque. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo se originó el incidente y si existió una amenaza previa.

We are aware of a reported shooting at Kentucky State University in Frankfort. At this time, we are aware of some injuries. We will share more information as available. Law enforcement are on scene, and a suspect has been arrested. Let’s pray for all those affected. — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) December 9, 2025

Comunidad universitaria bajo conmoción

El cierre del campus generó inquietud entre estudiantes y personal académico, quienes recibieron alertas internas que pedían refugiarse en lugares seguros.

Testigos indicaron que las patrullas rodearon la universidad y restringieron el acceso vehicular hasta nuevo aviso. La institución anunció que actualizará la información mediante sus canales oficiales y coordinará apoyo psicológico para los alumnos.

El hecho reabrió el debate sobre la seguridad en centros educativos de Estados Unidos y sobre la respuesta de los organismos encargados de controlar armas, mientras la comunidad espera el informe final de los investigadores.