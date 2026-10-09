Ecuador y Colombia ofrecen ayuda a Panamá tras el terremoto

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó su solidaridad con Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7 de este viernes 9 de octubre. Además, ofreció colaborar en las labores de atención. Colombia también envió mensajes de apoyo.

El sismo ocurrió a las 12:56, hora local, en el sur de Panamá. Por eso, varios gobiernos de la región reaccionaron en pocas horas.

¿Qué dijo Ecuador?

Noboa publicó un mensaje en X. Escribió que Ecuador “está preparado para brindar ayuda” y colaborar en la atención de “nuestros hermanos panameños”. También mostró su solidaridad con las familias afectadas.

El trino no detalla qué tipo de ayuda ofrece Ecuador. Tampoco indica si Panamá pidió apoyo internacional. Hasta ahora, las autoridades panameñas no informaron fallecidos.

¿Qué ofrece Colombia?

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ofreció “la asistencia necesaria” a Panamá. En X escribió: “¡Panamá no está sola! Cuenten con el respaldo de Colombia”.

El mandatario añadió que Colombia acompaña a Panamá “en esta adversidad”. Además, destacó los lazos de historia y amistad entre ambos países, según EFE.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó sobre la frontera con Panamá. Dijo que habló con los alcaldes de la costa Pacífica y que no reportan afectaciones humanas ni materiales.

¿Qué dijo Perú?

El Gobierno de Perú expresó solidaridad con Panamá mediante un mensaje de la Cancillería. Formuló “sus sentidos votos por la pronta recuperación de las personas y zonas afectadas”, según EFE.

Además, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú intensificó la vigilancia en la costa del país. Lo hizo tras el sismo y la alerta de tsunami en el Pacífico.

¿Qué se sabe del terremoto de Panamá?

El Servicio Geológico de EE. UU. (USGS) ubicó el epicentro a 12 kilómetros de Tonosí, en el sur de Panamá. Está a unos 239 kilómetros de Ciudad de Panamá. La magnitud inicial fue 7,6 y luego subió a 7,7.

Después del terremoto, el sistema de alerta de tsunamis de EE. UU. emitió avisos preventivos para varios países. En Ecuador, la Armada canceló la alerta para la costa continental e insular, según el Inocar.

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