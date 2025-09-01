Daniel Noboa renovó este 1 de septiembre de 2025 la cúpula militar con el objetivo de reforzar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. La decisión, oficializada mediante los decretos ejecutivos 111 y 112, incorpora a cuatro nuevos comandantes que asumen la dirección de las tres ramas y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno señaló que esta designación busca sumar perfiles con amplia experiencia en combate y liderazgo para enfrentar los desafíos actuales de la seguridad nacional. Los comandantes salientes recibieron un reconocimiento por su labor en defensa de la soberanía y la paz del país.

Jefe del Comando Conjunto por menos de un día

Ambos decretos —el 111 y el 112— fueron suscritos el mismo 1 de septiembre de 2025. El primero posesionó al vicealmirante Pablo Iván Caicedo como Jefe del Comando Conjunto en reemplazo del almirante Jaime Patricio Vela, pero en el segundo, emitido también en esa fecha, se lo cesa y se coloca en su lugar a Henry Santiago Delgado, general de División del Ejército.

Según una fuente de las Fuerzas Armadas, la emisión de los decretos 111 y 112 en el mismo día responde a una formalidad legal y a una decisión operativa. Explicó que el presidente debe escoger al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas entre los oficiales más antiguos, por lo que inicialmente designó al almirante Pablo Iván Caicedo.

Sin embargo, de inmediato se expidió el segundo decreto para posesionar al general Henry Santiago Delgado, con el argumento de que en un escenario de conflicto armado interno el Ejército tiene un rol operativo más determinante que la Marina, lo que motivó el cambio.

La misma fuente señaló que no se trató de un problema con los marinos, sino de una decisión estratégica vinculada con la conducción de las operaciones militares en tierra. Añadió que, de no haberse hecho el cambio en septiembre, el relevo habría ocurrido en los siguientes meses, antes de que se diera un ascenso en la jerarquía naval.

¿Quién es Henry Santiago Delgado Salvador?

El general de División del Ejército, Henry Delgado Salvador, nació en Quito en 1966 y se graduó como subteniente de comunicaciones en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro en 1987.

Ha realizado cursos en Estados Unidos, China, España y Alemania, especializándose en comunicaciones, ciberseguridad y planificación estratégica. Tiene licenciaturas en Ciencias Militares y Educación Física, así como posgrados en Estudios Estratégicos Militares para la Defensa y Pedagogía de la Educación.

Ha ocupado cargos como subsecretario y viceministro de Defensa, jefe del Estado Mayor del Ejército y director de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. También se desempeñó como agregado militar en Estados Unidos y representante en la Junta Interamericana de Defensa. Actualmente, fue nombrado jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

¿Quién es Iván Rodrigo Vásconez Hurtado?

El general de división Iván Vásconez es el nuevo comandante General de la Fuerza Terrestre. Él nació en Quito en 1966 y se graduó de subteniente de caballería en 1987. Ha realizado cursos de defensa en Brasil y Estados Unidos, así como capacitaciones en planificación estratégica, análisis de escenarios y gestión de conflictos. Posee licenciaturas en Cultura Física y Ciencias Militares.

En su trayectoria se ha desempeñado como jefe de la Casa Militar Presidencial, agregado de Defensa en Bolivia, director de la Academia de Guerra de la Fuerza Terrestre y comandante de la III División de Ejército Tarqui.

Antes de su designación como comandante general de la Fuerza Terrestre, era Inspector General del Ejército.

¿Quién es Ricardo Manuel Unda Serrano?

El contralmirante Ricardo Unda se desempeñará como comandante de la Fuerza Naval. Unda nació en Guayaquil en 1966 e ingresó a la Escuela Superior Naval en 1984, obteniendo el grado de teniente de corbeta en 1988. Ha ocupado cargos como comandante del Buque Escuela Guayas, comandante del Comando de Guardacostas, director de Personal de la Armada y agregado de Defensa en Corea del Sur.

En el grado de contralmirante se desempeñó como director general de Educación y Doctrina Naval, inspector general de la Armada y jefe del Estado Mayor Naval. Posee una ingeniería en Computación por la Espol, una maestría en Estrategia Militar Marítima y estudios en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Fue designado comandante general de la Fuerza Naval.

¿Quién es Mauricio Xavier Salazar Machuca?

El brigadier general Mauricio Salazar, nuevo comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), pertenece a la trigésima novena promoción de oficiales de arma de la Fuerza Aérea. Es licenciado en Ciencias Aeronáuticas Militares por la ESPE y especialista en Estudios Estratégicos de la Defensa. Su formación incluye cursos en Estados Unidos, Israel y otros países, en áreas de vuelo, estrategia y gestión.

Ha sido instructor de vuelo, agregado de Defensa en Israel, director de la Academia de Guerra Aérea y comandante del Comando de Ciberdefensa del Comando Conjunto. También fue director general de Talento Humano de la FAE e inspector general de la institución. Hasta su designación como comandante general de la Fuerza Aérea, ejercía como jefe del Estado Mayor General.

