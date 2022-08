Personas acuden a Delegación provincial de Pichincha para cambio de recinto electoral

Delegación provincial de Pichincha, donde se realiza el cambio de recinto electoral. Foto: Orlando Silva.

Orlando Silva (I)

Cinthya Salgado acudió cerca de las 11:35 de este viernes 26 de agosto de 2022 a la Delegación Provincial Electoral de Pichincha para preguntar cuál era el proceso para cambiar de domicilio en el que votará en las siguientes elecciones de 2023.

Los funcionarios le indicaron que si realizaba ese procedimiento no se cambiaría para las elecciones seccionales 2023, sino para las siguientes convocatorias.

Salgado dice que llegó a Quito por cuestiones de trabajo hace casi un mes, pero que desconocía sobre las fechas límites para hacer el cambio de recinto electoral. También consultó cuál sería la multa por no acudir a votar y le mencionaron que para el siguiente año el pago será de USD 40.

“Tendré que ir ese fin de semana a Cuenca para votar. Y si es que tengo algún impedimento para viajar, me tocará pagar la multa porque no hay otra opción. Es algo que se me va de las manos”, manifestó la mujer.

Fecha límite del cambio de domicilio electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) en su calendario electoral dispuso que hasta el 14 de mayo de 2022 se podía realizar las solicitudes de cambio de domicilio electoral.

Hasta esa fecha, recibieron 375 511 solicitudes de cambio de recinto electoral, 867 inscripciones de extranjeros y 713 pedidos de habilitación del Registro Electoral Pasivo.

Hasta el pasado 22 de mayo se procesó y validó los trámites solicitados por las personas que pidieron este cambio. Por esta razón, los ciudadanos que pidan este cambio no se actualizarán para las elecciones de 2023.

¿Cómo puedo buscar mi lugar de votación?

Para conocer dónde se debe ir a sufragar en próximo 5 de febrero de 2023, hay que seguir los siguientes pasos:

Ingresar al link https://app02.cne.gob.ec/consultaregistroelectoral/

Ingresar cédula y fecha de nacimiento .

y . En este lugar se presentará el recinto, la junta, dirección del lugar donde debe ir a votar, provincia, cantón, circunscripción, parroquia y zona.

La última actualización del registro electoral se realizó el 14 de julio de 2022. Para consultar si es miembro de una junta receptora del voto, deberá ingresar al mismo link a partir del 20 de octubre de 2022. En esa fecha se actualizará la información con los nuevos datos.

Otra forma de consultar el lugar donde debe acudir a sufragar es descargar la aplicación de CNE para consultar esta información.

Calendario restante del proceso de elecciones 2023

22 de agosto a 20 de septiembre: Inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales.

para las elecciones seccionales. 19 de octubre: Selección de miembros de las juntas receptoras del voto .

. 27 de octubre al 25 de noviembre: Campañas de notificación a los miembros de las juntas receptoras del voto.

a los miembros de las juntas receptoras del voto. 8 de noviembre al 5 de febrero: Capacitación para los miembros de las juntas.

para los miembros de las juntas. 3 de enero a 2 de febrero: Desarrollo de la campaña electoral .

. 8 de enero: Primer simulacro nacional de elecciones.

nacional de elecciones. 14 y 15 de enero: Debates electorales organizados por el CNE.

organizados por el CNE. 22 de enero: Segundo simulacro de elecciones.

de elecciones. 2 de febrero: Proceso de sufragio para personas privadas de libertad .

. 3 de febrero: Voto en casa .

. 5 de febrero: Elecciones en todo el país.

14 de mayo: Posesión de las nuevas autoridades.