Fecha de publicación: 20 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de noviembre de 2026

Las lesiones que presenta el exvicepresidente Jorge Glas abrieron un nuevo cruce entre el Gobierno y su defensa. El caso se relaciona con un episodio ocurrido el 11 de noviembre en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena, donde el exfuncionario permanece recluido. Las versiones sobre el origen de sus heridas mantienen el tema en el centro del debate.

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Daniel Noboa habla de autolesiones de Jorge Glas en la cárcel El Encuentro

El presidente Daniel Noboa aseguró este viernes 20 de noviembre de 2026 que existen evidencias de que Jorge Glas se provocó las lesiones que presenta.

El mandatario se refirió al caso durante una entrevista radial con Cómplice FM, en la que respondió a la denuncia de la defensa del exvicepresidente sobre una supuesta agresión física por parte de militares.

“De lo que sí hay evidencias es de un autoflagelo”, manifestó Noboa.

El jefe de Estado sostuvo que las conductas autolesivas constituyen una práctica recurrente en los centros penitenciarios. Según su explicación, algunos internos recurren a estas acciones para conseguir un traslado a un hospital.

SNAI reportó conductas autolesivas de Jorge Glas el 11 de noviembre

Las declaraciones de Noboa coinciden con la versión que difundió el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) el miércoles 18 de noviembre.

La entidad informó que un reporte de monitoreo del 11 de noviembre registró “conductas autolesivas” de Glas. También explicó que el exvicepresidente recibió atención médica previamente programada y que, durante una consulta de medicina general, presentó una presunta descompensación.

El personal médico le brindó atención inmediata y lo mantuvo bajo observación. Según el SNAI, un reporte de salud del centro penitenciario señala que Glas no presenta complicaciones que comprometan su condición clínica actual.

Lea esto también: Corte de Derechos Humanos dicta medidas cautelares para Jorge Glas y exige a Ecuador garantizar su salud

Abogada de Jorge Glas denunció una agresión de al menos cinco militares

La versión oficial contrasta con la denuncia de Sonia Vera, abogada del exvicepresidente. La noche del martes 17 de noviembre, la defensora difundió un video con fragmentos de una videoconferencia en la que Glas relató una supuesta agresión dentro de la cárcel El Encuentro.

Según Vera, el episodio ocurrió después de que el exfuncionario recibió atención en el dispensario médico del centro penitenciario. La abogada aseguró que un oficial y al menos otros cinco militares golpearon, patearon y arrastraron a Glas mientras intentaban esposarlo.

En la grabación, el exvicepresidente mostró moretones en las piernas y la espalda. También afirmó que sufrió “37 heridas sangrantes” y relató insultos relacionados con su vinculación política al correísmo.

Glas manifestó temor por su integridad física. Según su relato, otro interno le advirtió que el militar al que responsabiliza de la agresión conocía su expediente médico y su condición cervical.

Defensa de Glas recuerda medidas de protección de la CIDH y la Corte IDH

Sonia Vera también recordó que el exvicepresidente cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Estas disposiciones establecen obligaciones para el Estado ecuatoriano respecto a la protección de Glas y la atención de sus problemas de salud, según la defensa.

Jorge Glas registra tres condenas por cohecho, asociación ilícita y peculado. El exvicepresidente integró el Gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017.

A finales de 2022, Glas salió temporalmente de prisión por una resolución judicial. En abril de 2024, las autoridades lo recapturaron durante la incursión policial en la Embajada de México en Quito, donde el Gobierno mexicano le concedió asilo.

Lesiones de Jorge Glas; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué dijo Daniel Noboa sobre las lesiones de Jorge Glas en la cárcel El Encuentro? El presidente Daniel Noboa aseguró este viernes 20 de noviembre de 2026 que existen evidencias de que Jorge Glas se provocó las lesiones que presenta.

Contexto: Durante una entrevista radial con Cómplice FM, el mandatario respondió a la denuncia de la defensa del exvicepresidente sobre una supuesta agresión física por parte de militares. Noboa afirmó: «De lo que sí hay evidencias es de un autoflagelo». ❓ ¿Cuándo ocurrieron los hechos que originaron las denuncias sobre las lesiones de Jorge Glas? El episodio ocurrió el 11 de noviembre de 2026 en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena, donde permanece recluido el exvicepresidente.

Contexto: Las versiones sobre el origen de las lesiones enfrentan la explicación del Gobierno, que sostiene que Glas presentó conductas autolesivas, y la denuncia de su abogada, quien atribuye las heridas a una supuesta agresión de militares. ❓ ¿Qué explicación dio Daniel Noboa sobre las conductas autolesivas en las cárceles? Noboa sostuvo que las conductas autolesivas son una práctica recurrente en los centros penitenciarios y que algunos internos recurren a ellas para conseguir un traslado a un hospital.

Contexto: El presidente utilizó esta explicación al referirse a las lesiones de Jorge Glas y respaldó la versión de que el exvicepresidente se habría provocado las heridas. ❓ ¿Qué informó el SNAI sobre las lesiones de Jorge Glas el 11 de noviembre? El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) informó que un reporte de monitoreo del 11 de noviembre registró conductas autolesivas de Glas.

Contexto: La entidad señaló que el exvicepresidente recibió atención médica previamente programada y que presentó una presunta descompensación durante una consulta de medicina general. ❓ ¿Qué atención médica recibió Jorge Glas después del episodio del 11 de noviembre? El personal médico le brindó atención inmediata y lo mantuvo bajo observación después de que presentó una presunta descompensación durante una consulta de medicina general.

Contexto: Según el SNAI, un reporte de salud del centro penitenciario señala que Glas no presenta complicaciones que comprometan su condición clínica actual.

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