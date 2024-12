Este lunes, 2 de diciembre de 2024, el presidente Daniel Noboa inauguró en Guayaquil el programa nacional ‘Jóvenes en Acción’. La iniciativa busca movilizar a la juventud ecuatoriana en actividades concretas de cuidado ambiental. Estas serían reforestación, limpieza de canales y recolección de desechos, en respuesta a los desafíos del cambio climático.

El programa, que ofrece 80 000 cupos a escala nacional, ha recibido una alta demanda, con 4 000 inscritos, 1 000 de ellos en Guayaquil.

Durante el evento, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, anunció que los participantes recibirán capacitación y la próxima semana iniciarán actividades en territorio.

En su discurso, el presidente Noboa hizo un llamado a los jóvenes a liderar la transformación del país y romper con las limitaciones.

“Este gobierno representa la rebeldía de la juventud frente a quienes ignoraron nuestras voces y nuestra capacidad de decisión”, afirmó. Noboa destacó que el programa no es solo una acción simbólica, sino una oportunidad concreta para que los jóvenes sean actores principales en la construcción de un Ecuador más sostenible.

El presidente también subrayó que la juventud, históricamente silenciada, ahora tiene el poder de definir el rumbo del país.

“Antes nos decían: ‘quédate callado’, pero ahora somos nosotros quienes decidimos cómo hacer las cosas. Este programa abanderamos ese espíritu: la acción, la transformación y la resiliencia frente a las adversidades”, aseguró.

Además de su componente ambiental, ‘Jóvenes en Acción’ incluye un incentivo económico. Cada participante recibirá 400 dólares mensuales durante tres meses Este recurso que, según Noboa, busca brindar alivio económico y motivar la participación activa de los jóvenes.

“Sé que esta no es la respuesta definitiva a sus necesidades, pero es el impulso para ponernos en acción y convertirnos en protagonistas del cambio real”, expresó.

