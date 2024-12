El presidente de la República, Daniel Noboa, deisgnó a la vicepresidenta Verónica Abad con una función única, especial y de carácter temporal, que es colaborar en el fortalecimiento de las relaciones económicas entre Ecuador y Turquía.

Según el comunicado, la vicepresidenta deberá asumir este encargo antes del próximo 27 de diciembre. Aunque no se han detallado los lineamientos específicos de la misión, el enfoque parece centrarse en estrechar lazos comerciales y económicos con el Gobierno de la República de Turquía.

El gobernante emitió el decreto 490 con la designación poco después de que la Justicia ecuatoriana dejara sin efecto la suspensión de cinco meses sin remuneración, que el Ministerio de Trabajo impusiera a la vicepresidenta por supuesto “abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales”.

En el decreto también agradeció los servicios prestados por Sariha Moya, en su rol de vicepresidenta en funciones.

Verónica Abad intentó entrar al edificio de la vicepresidencia

La Vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, anunció su regreso al despacho vicepresidencial en Quito luego de que un fallo judicial dejara sin efecto su suspensión de cinco meses. La jueza Nubia Vera resolvió que se vulneraron los derechos constitucionales de Abad al destituirla por un supuesto abandono injustificado de funciones mientras era embajadora en Israel.

“Se dispone al Ministerio de Trabajo dejar sin efecto la resolución del sumario administrativo”, indicó Vera en su decisión, permitiendo que Abad reasuma sus funciones.

Tras el fallo, Abad acudió al edificio de la Vicepresidencia para analizar la sentencia y ocupar su oficina. Sin embargo, no se le permitió el ingreso junto a sus colaboradores ni familiares, debido a que la puerta principal permanecía cerrada y la seguridad no habilitó el acceso al resto de su equipo.

Desde los exteriores del edificio, Abad criticó la situación y señaló que no ingresará sola, como presuntamente dispuso el Ejecutivo. “No voy a pasar sola. No me voy a someter a eso, señor Presidente (Daniel Noboa)”, expresó Abad.

Abad instó al Presidente a abrir las puertas, señalando que no permitirle el acceso sería un acto de desacato. “Hemos respetado toda instancia y aquí estamos (…) le pido por favor que abra esta puerta”, concluyó.

Ministro de Gobierno habló sobre Verónica Abad

El ministro de Gobierno, José De La Gasca, informó que el presidente Daniel Noboa firmó dos decretos este 23 de diciembre. El primero agradece a Sariha Moya por su desempeño como vicepresidenta encargada. El segundo designa a Verónica Abad una única función específica tras el fin de su suspensión.

Según explicó De La Gasca, la vicepresidenta Abad deberá colaborar temporalmente con las relaciones económicas entre Ecuador y Turquía. Para ello, tiene como plazo máximo el viernes 27 de diciembre para trasladarse a ese país. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el encargado de coordinar este proceso.

El Ministro fue enfático al señalar que, con los decretos presidenciales ya firmados, Abad no tiene motivos para insistir en ocupar su oficina en Quito y debe cumplir con la función asignada en Turquía.