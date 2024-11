Daniel Noboa se pronunció este jueves 21 de noviembre a través de su cuenta en X sobre un operativo realizado en el aeropuerto de Quito, en el que se retuvo a dos mujeres provenientes de Panamá que transportaban 2 millones de dólares en efectivo. Según Noboa, el hecho ocurrió en un contexto de las protestas que, según él, buscan desestabilizar al Gobierno.

En su publicación, el Mandatario planteó la posibilidad de que el hallazgo del dinero y las movilizaciones no fueran coincidencia. Además, informó que instruyó al Ministerio de Economía para que, una vez finalizado el proceso de extinción de dominio correspondiente, los recursos incautados sean destinados a la preservación patrimonial del Centro Histórico de Quito.

Hoy, en un contexto donde ciertos sectores intentan desestabilizar al Gobierno mediante movilizaciones, surge un hecho que no podemos ignorar.



— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 21, 2024

El operativo en el aeropuerto y la retención del dinero están siendo investigados por las autoridades competentes.

En rueda de prensa del Bloque de Seguridad, la tarde de este jueves, Víctor Hugo Zárate, comandante general de la Policía, informó que, a través de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales, se logró identificar, en el Aeropuerto de Quito, a dos ciudadanas ecuatorianas.

Ellas arribaron al país, procedentes de República Dominicana, con escala en Panamá y estarían inmersas en el delito de lavado de activos.

A través del intercambio de información del Departamento de Seguridad de Estados Unidos y de República Dominicana, se logró identificar una red criminal que logró ingresar grandes cantidades de dinero, de dudosa procedencia, al país.

La estructura delictiva estaba conformada por ecuatorianos, varios funcionarios públicos que pertenecerían al Servicio de Aduana Aeroportuaria del Ecuador, que facilitaban el ingreso irregular.

Las ciudadanas ecuatorianas arribaron en horas de la madrugada, una de ellas portaba una maleta de mano, donde se encontró más de 2 millones de dólares en efectivo.

En las afueras del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre se identificó un vehículo blindado que pretendería transportar a las dos personas.

Además, se logró identificar a cuatro agentes aduaneros, que ayudaban a las dos ciudadanas a evadir los controles aduaneros. Tres de ellos ya fueron puestos a órdenes de las autoridades de justicia.

Líneas investigativas

Sobre el hecho, la Policía maneja varias líneas investigativas, una de ellas sería que el dinero tendría como fin grupos de crimen organizado y actividades ilícitas.

Otra que ese dinero podría ser utilizado para diferentes movilizaciones de grupos sociales.

Dentro de los aprehendidos están: María Verónica M.D., quien no registra antecedentes penales y era quien transportaba el dinero.

Martha M.D., hermana de la primera, no registra antecedentes.

Carlos Patricio M.D., conductor del vehículo blindado.

José Daniel M.C., agente aduanero, sin antecedentes penales.

Jimmy Paúl Q.P., agente aduanero, sin antecedentes penales.

Christian Rodrigo Z.E., agente aduanero, sin antecedentes penales.

Aparte de los más de dos millones de dólares en efectivo, también se encontraron siete dispositivos celulares móviles, el vehículo blindado y otros.

El contralmirante Pablo Caicedo señaló que las Fuerzas Armadas están utilizando todo su contingente para evitar que manifestaciones pacíficas puedan ser infiltradas por el crimen organizado y la violencia.

Marchas en Ecuador

Nelson Erazo, dirigente del Frente Popular, informó que las marchas están previstas en Azuay, Cotopaxi, Loja, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Napo, Guayas, Imbabura, El Oro, Santa Elena y Santo Domingo.

El directivo detalló que, en el caso de Pichincha, la marcha saldrá de la Caja del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en la av. 10 de Agosto de Quito, y avanzará hacia el Centro Histórico.

Las restricciones por las protestas en Quito

Este 21 de noviembre, en el Centro Histórico de Quito se colocaron vallas de seguridad.

La protesta en la capital ecuatoriana empezará a las 16:00. Sin embargo, desde la Policía Nacional ya se anunció que se restringiría el paso a la zona patrimonial.

De hecho, ya en la mañana se colocaron vallas en el perímetro del Palacio de Carondelet.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), por su parte, anunció desvíos y rutas alternas ante las movilizaciones.

Frente a eso, Nelson Erazo indicó que la meta es llegar al Centro. No obstante, no adelantó las acciones que tomarán en caso de no poder avanzar. Según él, la marcha es pacífica, pero “son los policías los que provocan el caos”. Descartó que se trate de un paro.