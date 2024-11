Las marchas en Ecuador se retoman este jueves, 21 de noviembre de 2024. Organizaciones sociales convocaron a las jornadas para la tarde.

Al menos hasta esta mañana, las movilizaciones estaban previstas en 12 provincias del país. Estas empezarán entre las 15:30 y las 17:00.

Más noticias

🚨 #CierreVialQuito | ¡Atención!



📍 Sector: Centro Histórico

🚧 Cierre: en los alrededores del Palacio de Gobierno.

🛣️ Carriles cerrados: cierre total de las vías del perímetro de Carondelet.

💥 Motivo: alerta de manifestaciones.

👮‍♀️ Con precaución ☀️ #QuitoRenace pic.twitter.com/XsJlagtZu2 — AMTQuito (@AMT_Quito) November 21, 2024

Marchas en Ecuador

Nelson Erazo, dirigente del Frente Popular, informó que las marchas están previstas en Azuay, Cotopaxi, Loja, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Napo, Guayas, Imbabura, El Oro, Santa Elena y Santo Domingo.

El directivo detalló que, en el caso de Pichincha, la marcha saldrá de la Caja del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en la av. 10 de Agosto de Quito, y avanzará hacia el Centro Histórico.

Las restricciones

Este 21 de noviembre, en el Centro Histórico de Quito se colocaron vallas de seguridad. Foto: El Comercio

La protesta en la capital ecuatoriana empezará a las 16:00. Sin embargo, desde la Policía Nacional ya se anunció que se restringiría el paso a la zona patrimonial.

De hecho, ya en la maña se colocaron vallas en el perímetro del Palacio de Carondelet.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), por su parte, anunció desvíos y rutas alternas ante las movilizaciones.

Frente a eso, Nelson Erazo indicó que la meta es llegar al Centro. No obstante, no adelantó las acciones que tomarán en caso de no poder avanzar. Según él, la marcha es pacífica, pero “son los policías los que provocan el caos”. Descartó que se trate de un paro.

Las consignas de las manifestaciones

En las marchas está previsto que participen sectores de trabajadores, como el Frente Unitario de Trabajadores, así como el sector campesino, indígena, estudiantes universitarios y secundarios. En esa línea estará la Unión Nacional de Educadores (UNE).

A la par, se espera que se unan organizaciones barriales, de jubilados, ambientalistas, ecologistas, mujeres, comerciantes, entre otras.

Las consignas de las marchas son: no más apagones, no a los despidos y la precarización en el ámbito laboral. Se suma el rechazo a los pozos petroleros y la defensa del IESS. También se destaca el rechazo a políticas del presidente Daniel Noboa.