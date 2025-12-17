Daniel Noboa informó este miércoles 17 de diciembre de 2025 que Ecuador activó una operación temporal de seguridad en coordinación con la Fuerza Aérea del Ecuador y con el respaldo de Estados Unidos. El anuncio se realizó a través de su cuenta de X, en un contexto de cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambos países.

Más noticias

Daniel Noboa sobre cooperación en seguridad con Estados Unidos

Según el mandatario, la operación se ejecuta en la ciudad de Manta y forma parte de una estrategia de seguridad de largo plazo entre Ecuador y Estados Unidos.

Con el respaldo de Estados Unidos, activamos una operación temporal junto a la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta, como parte de una estrategia bilateral de seguridad a largo plazo.



Esta operación permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico, y someter a… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) December 17, 2025

En su publicación, Noboa señaló que la operación conjunta permitirá identificar y desarticular rutas vinculadas al narcotráfico. El mensaje también indicó que esta acción busca someter a estructuras criminales que operan en el país, en el marco de una estrategia bilateral sostenida.

El pronunciamiento presidencial coincidió con el anuncio oficial de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador sobre nuevas acciones de cooperación en seguridad, difundido el mismo día.

Operación conjunta de carácter temporal en Manta

La Embajada de Estados Unidos confirmó que dio la bienvenida a Ecuador a personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para una acción conjunta de corto plazo que se desarrolla en Manta. El comunicado precisó que la participación del personal militar estadounidense se enmarca en una operación temporal y no permanente.

Según la representación diplomática, el despliegue se ejecuta conforme a los acuerdos vigentes entre ambos países y en alineación con la legislación ecuatoriana. El objetivo central de la cooperación apunta al fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas militares ecuatorianas frente a amenazas compartidas.

Enfoque en narcotráfico y fortalecimiento operativo

De acuerdo con el comunicado oficial, la operación busca potenciar el trabajo que ya realiza la Fuerza Aérea del Ecuador en materia de seguridad. Entre los objetivos señalados consta el fortalecimiento de la recopilación de información y el desarrollo de capacidades vinculadas a la lucha contra el narcotráfico.

⟫ https://t.co/nucwkuGmjZ | 🧐 La Embajada de Estados Unidos en Ecuador hizo un anuncio pic.twitter.com/9SlhBK9ghp — El Comercio (@elcomerciocom) December 17, 2025

La Embajada indicó que el esfuerzo conjunto permitirá mejorar la capacidad operativa de las fuerzas militares ecuatorianas y contribuir al combate de los grupos identificados como narco-terroristas, dentro de una visión estratégica más amplia de seguridad bilateral.

Visita de Kristi Noem reforzó agenda de cooperación

En noviembre, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó Ecuador con una agenda enfocada en cooperación en seguridad, aplicación de la ley y migración. Durante su estadía, recorrió la base aérea de Salinas, en la provincia de Santa Elena, donde mantuvo un encuentro con el presidente Daniel Noboa y ministros de Estado.

En esa visita se presentaron informes de seguridad, incluidos mapas sobre bandas criminales que operan en el país. Según fuentes oficiales, las conversaciones se orientaron al fortalecimiento de la cooperación bilateral en el combate al crimen organizado y al narcotráfico.

Tras su recorrido por la base aérea Eloy Alfaro, Noem escribió en su cuenta de X que fue un honor reunirse con el presidente ecuatoriano y con integrantes de la Fuerza Aérea del Ecuador.

Información extra: Daniel Noboa

Te recomendamos