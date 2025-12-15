El presidente Daniel Noboa recibió a Juan Fernando Salinas, primer piloto ecuatoriano seleccionado para ir al espacio, en el Palacio de Carondelet, este lunes 15 de diciembre de 2025.

Juan Fernando Salinas, el primer ecuatoriano que viajará al espacio, fue recibido por el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet, este lunes.

Salinas es ingeniero aeroespacial y piloto comercial graduado de Embry-Riddle Aeronautical University.

Trayectoria

Esta universidad es considerada la universidad de aviación más prestigiosa del mundo.

Juan Fernando Salinas tiene una destacada trayectoria internacional en la industria aeronáutica.

Para lograr viajar al espacio, Salinas busca alianzas estratégicas “para consolidar un proyecto de orgullo nacional que impulse el interés en la ciencia, la innovación y la exploración espacial”, señaló la Presidencia.

