El presidente Daniel Noboa desarrolló una agenda oficial en los Emiratos Árabes Unidos el 6 de diciembre de 2025. La comitiva incluyó a Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores; Sariha Moya, ministra de Economía y Finanzas; y Roberto Carlos Kury, ministro de Telecomunicaciones y Enviado Especial para los EAU. La delegación buscó fortalecer la relación bilateral.

El presidente de los EAU, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a Noboa en Abu Dabi. En el encuentro, los líderes definieron prioridades estratégicas para promover cooperación. Destacaron que los 50 años de relaciones han creado confianza y una alianza sólida basada en el desarrollo compartido.

En su agenda, Noboa también mantuvo reuniones con el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, líder de Dubái, y con el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Las autoridades trabajaron en una hoja de ruta para impulsar comercio, inversión, tecnología, logística y energías renovables.

Los líderes coincidieron en acelerar pactos estratégicos y ampliar la coordinación para promover crecimiento sostenible. Celebraron la apertura de la embajada de Ecuador en los EAU, inaugurada el 7 de diciembre de 2025, como un paso clave para facilitar el comercio y fortalecer vínculos diplomáticos. También destacaron la apertura de la Oficina Comercial de Ecuador en Dubái en 2026, durante la Cumbre Mundial de Gobiernos.

Las delegaciones ratificaron el objetivo de cerrar el Acuerdo de Asociación Económica Integral (ACEP) para su firma en el primer trimestre de 2026. Los EAU destacaron el esfuerzo ecuatoriano por mejorar el clima de inversión. Ecuador valoró la presencia emiratí en puertos, logística, energía y seguridad alimentaria.

Ambos gobiernos dieron prioridad a alianzas en energía, sostenibilidad climática y diversificación económica. Consideraron que la cooperación permitirá fortalecer la seguridad energética y la resiliencia climática. Además, acordaron promover soluciones de bajas emisiones, energías renovables y tecnologías resilientes al clima. Los dos países impulsarán intercambio de conocimientos, innovación y marcos de inversión para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.

También coordinarán posiciones en plataformas multilaterales, incluida la COP, para promover una acción climática sostenible. Los líderes destacaron el aporte de la tecnología y la inteligencia artificial (IA) al crecimiento futuro. En ese contexto, celebraron el lanzamiento de un programa para capacitar a 10 000 jóvenes ecuatorianos en IA, con apoyo de Dubai Future Foundation.

La agenda incluyó becas para estudios en la Universidad Mohamed bin Zayed de IA y la Universidad de Nueva York en Abu Dabi. Los gobiernos resaltaron que ampliar el acceso a estudios avanzados fortalece el capital humano y consolida la cooperación en educación y ciencia.

Los EAU y Ecuador también analizaron oportunidades de cooperación científica, incluida una posible expedición de investigación en Galápagos con apoyo de la Fundación Charles Darwin. El enfoque se orienta a biodiversidad, resiliencia marina y protección ambiental.

Las delegaciones discutieron acciones sobre cambio climático, pérdida de biodiversidad y seguridad hídrica. Coincidieron en apoyar la Conferencia de la ONU sobre el Agua de 2026 en los EAU como plataforma global para impulsar soluciones ante la escasez del recurso. Acordaron trabajar en manejo del agua, soluciones basadas en la naturaleza y agricultura resiliente.

Los líderes analizaron mecanismos de apoyo para vivienda sostenible en Ecuador. Los países celebraron la creación del Grupo de Amistad Parlamentaria como canal para fortalecer la cooperación legislativa. La visita concluyó con la firma de acuerdos sobre inversiones, tecnología y migración circular. Ambas partes anunciaron el Segundo Foro Económico EAU-Ecuador en 2026 y reafirmaron una alianza a largo plazo.

La Presidencia de la República informó este lunes 8 de diciembre que el presidente Daniel Noboa continúa con su agenda y esta vez se reunió con el Jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, gobernante de Ras Al Khaimah.

Durante esta reunión, se abordaron temas relacionados con la cooperación, el desarrollo, la economía y el turismo, así como el interés de fortalecer los vínculos y el intercambio entre ambas naciones.

