El presidente de la República, Daniel Noboa, inauguró este domingo 7 de diciembre de 2025 la Embajada de Ecuador en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Marcó uno de los hitos de su gira internacional, que comenzó en España y continuará en Noruega. El acto se desarrolló en Dubái y reunió a autoridades locales y representantes diplomáticos.

La Presidencia destacó que este paso fortalece las relaciones diplomáticas entre Ecuador y EAU. Según el comunicado oficial difundido en Quito, la apertura impulsa vínculos políticos, económicos, comerciales y de cooperación bilateral. Noboa también se reunió con la comunidad ecuatoriana residente en el país árabe.

En su intervención, Noboa ratificó el compromiso de su administración para proyectar internacionalmente al país. Resaltó la amistad entre ambas naciones y recordó que comparten objetivos comunes, como la lucha contra la inseguridad. “Este es el Nuevo Ecuador, abierto a las oportunidades de cooperación y crecimiento mutuo”, señaló durante el evento.

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, afirmó que EAU mantiene una disposición abierta hacia Ecuador. Destacó las expectativas de trabajo conjunto para el desarrollo de ambos pueblos. También subrayó la intención del Gobierno de “tener un pedacito más de Ecuador en el mundo”.

Noboa se reunió con el vicepresidente y primer ministro de EAU

Durante la agenda oficial, Noboa se reunió con Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro de EAU y gobernante de Dubái. El mandatario ecuatoriano manifestó el interés de abrir una oficina comercial en Dubái para 2026. Buscó reforzar los vínculos y conectar a Ecuador con las cadenas globales de suministro que lidera ese emirato.

Noboa destacó el Memorando de Entendimiento (MOU) firmado el sábado entre el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Ecuador, la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador y Dubái Chambers. Señaló que el documento ampliará la cooperación en inteligencia artificial, ciencia y tecnología de última generación.

