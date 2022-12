Cuatro organizaciones apuestan por el no y dos partidos, por el sí

El reto para el Gobierno será incrementar su popularidad para que más votantes se sumen positivamente a sus ocho preguntas. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Daniel Romero. Redactor (I)

La campaña para la consulta popular empezará el próximo 3 de enero. Pero en las redes sociales, las apuestas ya son al todo o nada. Y aunque este espacio virtual no es la realidad, sí es un termómetro para este proceso electoral. Cuentas de Twitter como Consulta Ciudadana EC y la de Karen Sichel, vocera y la cara más visible del referéndum, han iniciado una campaña para posicionar el sí.

La apuesta del Ejecutivo para atraer a los votantes es la pregunta uno. Esta tiene que ver con la posibilidad de extraditar a ecuatorianos vinculados con delitos relacionados con el crimen organizado. Sichel ha dedicado videos completos para explicar el alcance de esta primera pregunta. Su mensaje se ha centrado en que esta y la consulta popular atacarán directamente al crimen organizado.

El miércoles pasado, la funcionaria escribió que el Referéndum será un golpe a la narcopolítica. A ese mensaje se han sumado varios aliados del Gobierno. Por ejemplo, el asambleísta Fernando Villavicencio también ha dedicado videos,

entrevistas y tuits a defender la posibilidad de la extradición.

La oposición tiene su frente

Del otro lado, la cara más visible de la oposición a la consulta es el correísmo. Los asambleístas de ese movimiento se han pronunciado por el no. Su principal argumento es que el Referéndum no soluciona los problemas estructurales

del Ecudor. De hecho, Revolución Ciudadana es uno de los movimientos políticos acreditados para hacer campaña por el no, desde el 3 de enero.

Con este panorama, los discursos de los ‘istas’ (quienes apoyan al Ejecutivo) y de los antigobierno apuntan a una medición de la legitimidad del actual régimen y reducen la posibilidad de un debate sobre las reformas.

La campaña

De acuerdo con los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), 11 organizaciones se inscribieron para hacer campaña

por la consulta. Sin embargo, solamente seis cumplieron con los requisitos. De estas, tres son partidos y dos son movimientos políticos de acción nacional. La sexta es una organización de trabajadores.

Según el órgano electoral, Unidad Popular, Revolución Ciudadana, el Partido Socialista Ecuatoriano y la Unión General de Trabajadores (UGTE) promoverán el no. Mientras que el oficialista Creo y el partido Avanza irán por el sí. Todas ellas participarán en la contratación y pago de la promoción electoral.

Además, serán parte del control de la publicidad y propaganda electoral que tenga que ver con el Referéndum. El CNE hará este control a la par del que empezó con la convocatoria a las seccionales del 2023 para los aspirantes a alguna de las dignidades en disputa.

Para la catedrática universitaria Dayana León, la campaña no se concentrará en las propuestas de cada pregunta, sino

en la popularidad o no del Gobierno.

Afirma que los detractores de Guillermo Lasso posicionarán que las reformas no están en sintonía con las reales demandas de la ciudadanía. Además, señala la experta, el proselitismo relacionado con la Consulta no se diferenciará del que harán los candidatos a las diferentes dignidades seccionales.

Es decir, será una campaña que no discute ideologías o propuestas, sino que se centra en figuras. La catedrática Caroline Ávila puntualiza que el discurso se ha centrado en la extradición. Los esfuerzos comunicacionales del Gobierno están ahí, sin embargo, un problema será el hecho de que es una medida insuficiente para los temas apremiantes.

La comunicación gubernamental en tuits, gestos y mensajes gubernamentales -dice la experta está encaminando la conversación en una propuesta maniquea de reflexión. “El que no apoya a la consulta apoya a los narcos”. Esta exasperada motivación a la polarización perjudica el debate.

Una reelección de por medio El martes pasado, Lasso anunció que no esquivará o que él denominó la responsabilidad

de ir por la reelección en el 2025. A un año y medio del inicio de su mandato, y sin los mejores números en aceptación,

el Primer Mandatario aspira a un nuevo período.

Para León, esto también condicionará la campaña y la consulta. Lo resultados podrían ser un termómetro de la aceptación para continuar o no con esa aspiración. Hay que tomar en cuenta que, desde la aprobación de la Constitución del 2008, los dos presidentes, Rafel Correa y Lenín Moreno, recurrieron a consultas populares, y ambos las

ganaron.

8 preguntas fueron aprobadas por la Corte Constitucional para ser parte del referéndum del 2023.

11 grupos, incluidos partidos y movimientos políticos, se inscribieron para hacer campaña en la consulta.

