Cpccs reestructuró comisión que debe presentar reglamento para concurso de Contralor

Andrés García (I)

Entre acusaciones y señalamientos, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) resolvió reestructurar la comisión encargada de incorporar las observaciones ciudadanas al reglamento para el concurso de méritos y oposición de Contralor General del Estado.

La decisión se tomó la tarde de este miércoles 14 de julio del 2021, con los votos a favor de la presidenta y vicepresidente del Cpccs, Sofía Almeida y David Rosero, respectivamente. También apoyaron la moción Ibeth Estupiñán y Juan Dávalos, quienes integran la mayoría dentro del Cpccs. Los consejeros Francisco Bravo, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira votaron en contra.

La comisión encargada de sistematizar las observaciones al reglamento está integrada por delegados de los siete consejeros. En el Pleno se leyó un comunicado suscrito por cinco de ellos, en el que se acusó al coordinador, quien es representante del consejero Ulloa, de supuestamente no convocar a sesión para que se incorporen los aportes ciudadanos y cumplir con el plazo que se había establecido.

“La Comisión no fue otra vez convocada, no se le dio lo trabajado para que puedan concluir, no se quiso dar las actas de lo trabajado, por eso no pudieron concluir el reglamento, para el que era la fecha límite hoy”, señaló Almeida.

En la resolución aprobada se dispuso al coordinador de asesoría jurídica del Cpccs proceder a la convocatoria y a la reestructuración de la comisión, para que se entregue el reglamento sistematizado, en un plazo de cuatro horas. El tiempo límite concluiría alrededor de las 22:30 de este miércoles.

El consejero Francisco Bravo catalogó al informe presentado como “confuso” y dijo que se pretende “tomar por asalto” a la comisión que debe entregar el reglamento. Acusó de que supuestamente habría un reglamento “precocido”.

El consejero Hernán Ulloa también entró en la discusión y dijo que se está “linchando” al coordinador de la comisión, quien no pudo defenderse de las acusaciones. Incluso, abordó el tema de la remoción del vocal del consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y pidió a la Asamblea que investigue los supuestos “cambios que se hicieron” dentro de ese organismo, a raíz de la remoción que hizo el Cpccs, que finalmente fue dada de baja.

“Se está tomando por asalto a la comisión que tenían que construir este proyecto. Quieren aprobar un reglamento en cuatro horas, con todos los aportes de la ciudadanía. Me recuerda las sentencias de casos emblemáticos”, dijo Ulloa.

Enseguida Almeida salió al frente y dijo que “hay que ser bien cara dura” y negó que tenga vínculos en la Judicatura. Defendió la reestructuración de la comisión, para tener los más pronto posible el reglamento. “No hay intereses de nada, solo en dar resultados”, mencionó.

El vicepresidente, David Rosero, recordó que el Cpccs se comprometió ante la Asamblea Nacional en aprobar el reglamento del concurso de Contralor en esta misma semana. Cree que la reestructuración de la comisión permita la entrega del reglamento, para que sea aprobado por el Pleno.