El avance del escrutinio del Referéndum y Consulta Popular 2025 dejó al país a un paso del cierre total. Este 19 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que 22 provincias concluyeron el procesamiento de actas.

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Consulta Popular 2025, solo una provincia mantiene actas por procesar

Hasta las 20:05, los pendientes se concentraban en Manabí y Morona Santiago, pero la actualización de las 22:40 confirmó un cambio: solo Morona Santiago continuaba sin completar la carga de datos.

Manabí cerró su escrutinio con una tendencia marcada. En esa provincia, el ‘NO‘ se impuso en las cuatro preguntas sometidas a votación.

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Próximos pasos para oficializar los resultados

Con la revisión de actas en su tramo final, el CNE se alista para instalar la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio, instancia que reúne los resultados provinciales y permite validarlos de forma oficial.

Este procedimiento abre paso a la declaratoria de los resultados numéricos, requisito indispensable para cerrar el proceso electoral.

Posteriormente, se habilitará un período para la presentación de reclamos o impugnaciones por parte de organizaciones políticas y sociales.

El escenario, sin embargo, apunta a una fase final sin mayores controversias. La noche del domingo 16 de noviembre, el presidente Daniel Noboa reconoció los resultados, por lo que no se esperan objeciones desde su movimiento ADN. De no presentarse impugnaciones, las decisiones tomadas en las urnas quedarán en firme.

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Las cuatro preguntas del referéndum

La Consulta Popular incluyó temas de alcance constitucional. La primera pregunta planteó eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o ceder instalaciones nacionales a fuerzas extranjeras.

La segunda buscó eliminar la obligación del Estado de asignar fondos públicos a las organizaciones políticas, modificando el esquema actual de financiamiento.

La tercera consultó a la ciudadanía si respaldaba reducir el número de asambleístas, bajo un esquema que contempla 10 nacionales, uno por provincia y uno adicional por cada 400 000 habitantes.

La cuarta planteó convocar e instalar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, cuya aprobación dependería de un referéndum posterior.