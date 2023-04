¿Cómo cobrar los USD 40 del CNE?

Los miembros de las juntas receptoras del voto (MJRV) recibirán un pago de USD 40 por su labor durante el día de las elecciones. Así lo ha reiterado el Consejo Nacional Electoral (CNE) en sus redes sociales.

A nivel nacional fueron 279 244 personas designadas como MJRV, quienes debieron participar de manera obligatoria en las jornadas de capacitación presenciales.

Para todas ellas fue designado un presupuesto de USD 3 191 360, cifra que fue señala también el pasado 2 de diciembre como parte de este proceso eleccionario.

Sobre el pago, el CNE habilitó una plataforma para que las personas verifiquen la disponibilidad del pago y obtener el certificado. Para ello, se debe abrir el link, escribir el número de cédula, apellidos y nombres; luego se emitirá un mensaje indicándolo que lo puede cobrar.

Además, el cobro de los USD 40 iniciará desde mayo de 2023.

#Elecciones2023Ec 🗳️



Las multas por:



➡️ No capacitarte como #MJRV

➡️ No integrar las Juntas Receptoras del Voto

➡️ No sufragar.



Las podrás cancelar en cualquiera de las Delegaciones Provinciales Electorales a escala 🇪🇨 , a partir del mes de mayo.#InformaciónOficialCNE pic.twitter.com/UHRB9Jij9H