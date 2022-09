Ciudadanos chilenos en Quito hablan de la nueva Constitución que se vota para su país

Los ciudadanos chilenos residentes en Quito votaron por aprobar o no la nueva Constitución para ese país. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO

Yadira Trujillo (I)

La Universidad UTE fue el sitio al que acudieron los ciudadanos chilenos en Quito para votar por el plebiscito sobre la nueva Constitución, este domingo 4 de septiembre del 2022. 600 personas de ese país residentes en la capital están habilitadas para ejercer su derecho en esa circunscripción electoral, que funcionará hasta las 18:00.

Hasta el mediodía de este domingo acudieron unas 100 personas. Carolina Horta, cónsul de Chile en Quito dijo que prevén una mayor afluencia en horas de la tarde. El sitio se cuenta con dos mesas, integradas por tres vocales. En Ecuador, otro sitio para la votación se encuentra en Guayaquil.

Una de las ciudadanas chilenas que acudió a votar es Anita Ica. La mujer señala que en su país la demanda colectiva, hace tiempo, es tener una nueva Constitución. Cuenta que pertenece a un pueblo originario, por lo que destaca que en la Constitución se les dé autonomía para tomar decisiones. “Tenemos una cosmovisión muy diferente. Para nosotros es importante tomar decisiones con base en nuestra propia realidad”.

Carmen Herrera vive en Ecuador hace casi 40 años, pero asegura que se mantiene al tanto de lo que se vive en su país. “Es el momento preciso para que cambie Chile”. La chilena de 71 años dice que son relevantes las modificaciones que se plantean a la educación, la salud y el trabajo. “Si un muchacho sale del colegio ilusionado y no tiene para pagar una millonada en una universidad, no estudia, pero no tiene por qué quedar afuera. La gratuidad no hace pobre a un país, lo engrandece en educación y salud y la población no se va marginando”.

Vigilancia de la sociedad

Anges Lose, de 32 años, dice que además de reconocer derechos en la Constitución, la sociedad siempre tiene que estar presionando porque se cumpla lo que esté consagrado. La joven que vive en Quito hace casi un año cree que, si bien su país destaca en el desarrollo de ciertos ámbitos, los derechos sociales básicos están más asegurados en Ecuador. Ella señala que la nueva Carta Magna que se plantea reconoce temas fundamentales como los medioambientales o los derechos de la mujer.

Su compatriota, Claudio Díaz, coincide con ella en la importancia de que se dé seguimiento a los derechos que podrían establecerse con una nueva Constitución. “A medida que vayamos avanzando tenemos que sacar del camino a quienes no quieran seguir aportando”.

El chileno de 34 años señala que su cambio favorito, de entre los que se plantean, es el 172. Con este no se permitiría que una persona que haya tenido problemas relacionados con corrupción vuelva a presentarse a cargos de elección democrática en Chile. “Es importante porque no podemos permitir que gente que es corrupta siga participando, siga robando y siga siendo parte de gobiernos o instituciones públicas”.

El proceso en Quito

La Cónsul de Chile en Quito explicó que en Quito hay chilenos residentes que no cambiaron su domicilio electoral y que, por lo tanto, no podrán votar. “La oficina de la Junta Electoral acá no está habilitada para recibir esas excusas. Ese es un proceso que se va a dar de manera posterior”.

Al cierre de la jornada empezará el registro de los votos. Ese proceso está a cargo de los vocales de mesa. El Consulado es el que ejerce como Junta Electoral. “Vamos transmitiendo la información en la medida que va haciéndose el conteo de los votos y esa información que se envía de manera inmediata a Chile se suma al conteo de votos del país”.