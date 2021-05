César Monge: ‘Nada está garantizado en gobernabilidad’

Jorge R. Imbaquingo (I)

El Ministerio de Gobierno tiene dos aristas: una política y otra de seguridad interna. ¿Se dividiría el Ministerio en su gestión?

Es una decisión que la va a tener que tomar Guillermo Lasso, sin duda. Lo que puedo decir es que he seguido adelante con ambas aristas. Es evidente que la acción política es de mucho mayor exposición mediática. Por eso, toda la atención ha estado en que César Monge logró la mayoría (en la Asamblea), el CAL, las comisiones y hasta me quieren enjuiciar antes de ser ministro. Eso no significa que no me haya estado reuniendo con el ministro saliente. Gracias a Dios, ya tenía una relación personal con el ministro de Gobierno José Gabriel Martínez. Lo conozco hace mucho tiempo, es un gran ser humano. Por esas cosas de la vida, he tenido una relación cordial con la Comandante General de la Policía (Tannya Varela), a quien le tengo un aprecio muy especial desde lo humano. Habíamos construido una relación por la iniciativa de Salvar Vidas, de Guillermo Lasso; nosotros llevábamos muchos insumos médicos a los policías y ella era quien los recibía, yo los entregaba, y ahí fuimos construyendo una buena relación.

¿Así que hay una posibilidad de que se mantenga la seguridad interna a cargo del Ministerio de Gobierno?

Siempre. Hemos tenido reuniones para ir avanzando en temas de seguridad, pero si mañana el Presidente decidió dividirlo, especializarlo, lo apoyaré, porque creo que es una opción válida. También la especialización es algo que lo hacen muchos países, que a veces resulta mejor, pero yo ahí voy muy respetuoso en lo que determine Guillermo.

¿Cómo será la gobernabilidad, su mayoría se ajusta a los 70 votos?

Unas cosas son procesos electorales, en la Asamblea Nacional, que siempre son mucho más complejos porque ahí hay aspiraciones legítimas. Y otra cosa son los temas de fondo, que no digo que sean sencillos. Los temas de fondo tienen otra naturaleza, metes menos el corazón, menos el estómago.

Usted logró dos votaciones importantes para el nombramiento de la Presidenta de la Asamblea y el armaje de las comisiones legislativas. Se ha convertido en estratega político.

La primera votación fue algo increíble, mucha gente decía que era imposible y se logró. Fue un momento realmente especial estar al frente de un proceso donde se elige a una mujer, de una línea como la de Pachakutik, que por primera vez en la historia obtiene la Presidencia de la Asamblea. Y cuando eres parte de eso, no deja de ser algo que recordarás por mucho tiempo. Y luego, el jueves, contra todo pronóstico, trabajando durante varios días seguidos, se votaron las comisiones. Nunca pensé que íbamos a pasar de 12 asambleístas a un equipo de 25, tan diverso. Al asumir mi nuevo cargo, no significa que voy a perder el contacto con ellos, porque las obligaciones del Ministerio de Gobierno tienen una directa relación con ellos y me he comprometido también en acompañarlos.

¿Qué es mejor: cogobernar con Pachakutik o tenerlos en la oposición?

No creo que estemos cogobernando con Pachakutik. Sería mucho más sencillo decir aquí ya hemos acordado hacer un trabajo de gobernabilidad. Está lejos de ser eso. No niego que nos hemos puesto de acuerdo en temas importantes, como armar la Asamblea, como armar una estructura de autoridades compartidas como el CAL o la Comisión de Ética. Sé que es verdad que nos hemos puesto de acuerdo con Pachakutik, pero no puedo decir que estamos cogobernando. Esto va a ser un tema de seguir sentándonos a conversar con ellos, y vamos a discrepar como ya lo hemos hecho. Nada está garantizado en gobernabilidad, hay que hacer un gran esfuerzo, y mi aspiración es poder ayudar en ese proceso democrático.

Han puesto su esperanza en una reforma tributaria. ¿Es posible?

Yo creo que es posible. Ahora ¿será posible hacerla en el 100% que aspiramos? Es un tema que está por verse, tendremos que hacer el mismo esfuerzo que hemos hecho hasta ahora para tratar de buscar puntos en común. Esto no es sencillo. Sabíamos previamente, al empezar este proceso legislativo, que iba a ser complejo, porque ya no hay esas fuerzas monolíticas que lo deciden todo y atropellan. Todo ese escenario ya no existe, y vamos a tener que conversar con todos los sectores.

¿Cuál fue su posición personal sobre el fallido acuerdo con el PSC y el correísmo para captar la Presidencia de la Asamblea Nacional ?

Se lo hice saber a Guillermo. Yo tengo discusiones muy fuertes muchas veces con él, pero siempre le digo: mira, confía en mí. Mi posición personal era que nosotros teníamos que escuchar a nuestro bloque, a nuestra estructura, amigos, a la gente que había votado por nosotros, incluso a la gente que había votado por Guillermo y no necesariamente era de Creo, que no estaba contenta con la posibilidad de tomar un determinado camino, una determinada ruta.

Se lo hice saber al Presidente, él es una persona que se toma el tiempo de escuchar y, finalmente, quien tomó la decisión fue Guillermo. La gente quiere a veces endilgarme a mí una responsabilidad absoluta, que no la tengo, y al final creo que se hizo lo correcto. La reacción del público en general, mayoritariamente, fue muy positiva a una decisión que fue dura, sin duda.

Hoja de Vida

César Monge (Guayaquil, 1973).

Será Ministro de Gobierno de Guillermo Lasso. Es el Director del movimiento Creo, y fue electo asambleísta nacional, cargo al que renunció le pasado jueves. Es empresario y es la mano derecha del Presidente electo