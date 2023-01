¿Se puede votar en las elecciones 2023 con la cédula digital?

La cédula digital no estará habilitada para votar el próximo 5 de febrero de 2023. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO

Para las elecciones del 5 de febrero de 2023 existen tres documentos que habilitan a una persona para poder sufragar. En Ecuador las personas podrán presentarse a su recinto electoral con la cédula de identidad únicamente física, el pasaporte y el documento de identidad consular. No importa si alguno de estos documentos está caducado, podrá ejercer su derecho al voto siempre y cuando el estado del documento esté en buenas condiciones. La cédula digital no está habilitada como documento para poder votar.

El artículo 12 del Código de la Democracia señala que "la calidad de electora o elector se probará por la constancia de su nombre en el registro electoral. La verificación será efectuada en la correspondiente junta receptora del voto con la presentación de la cédula de identidad, el pasaporte, o el documento de identidad consular".

Si una persona no cuenta con ninguno de los documentos, pero tiene en su celular la cédula digital, este no se habilitará para poder sufragar. En este caso, si es que la persona acude a su recinto electoral pero no lleva cédula física o pasaporte, será sancionado como inasistencia a votar con el 10% del Salario Básico Unificado (SBU), es decir, deberá cancelar USD 45.

Registro Civil extiende sus horarios por elecciones 2023

La entidad atenderá en horarios extendidos para que los ciudadanos que no cuenten con su documento lo puedan obtener antes de las elecciones. Es importante que las personas que no cuenten con ningún documento habilitante para sufragar, acudan a una de las 28 agencias del Registro Civil.

Desde el lunes 16 de enero hasta el domingo 5 de febrero de 2023, la entidad atenderá en horario extendido, incluso los fines de semana. Además, para obtener este documento, los tiempos de atención se redujeron un 60% con relación a meses anteriores donde tomaba cerca de tres meses obtener un turno y personas hacían largas filas para obtener el documento.

Costo de la cédula

En caso de pérdida se deberá agendar una cita en la agencia virtual y elegir la forma de pago. El costo de la renovación es de USD 16.

Personas con discapacidad, adultos mayores, niños menores de 3 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades catastróficas no requieren agendar cita. Los ciudadanos deberán acudir a alguna agencia para obtener la cédula en atención preferencial.

Los pagos se realizan en los puntos de recaudación en cada una de las agencias del Registro Civil.

