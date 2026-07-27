Caso Progen: Roberto Luque habla sobre presuntos chat filtrados

Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte, se pronunció sobre unos chats filtrados que revelan un presunto contacto entre él y el CEO de Progen, John Manning. Este contacto habría buscado respaldo para enfrentar reclamos y controles de Celec.

Detalles de la conversación filtrada

La conversación, que data del 25 de septiembre de 2024, muestra a Manning presionando a Luque, quien en ese momento era exministro de Energía, pues en ese momento ya se encontraba Antonio Goncalves. En el chat, Manning reclama por pagos e inspecciones, además de mencionar que un técnico de Celec le exigía más documentos. Sin embargo, esta conversación no se incluyó en el expediente del caso Progen.

Manning inicia su mensaje diciendo: “Buenas noches, Roberto. No estoy completamente seguro de que contactarte sea lo más prudente en este momento, pero creo que te gustaría saber lo que ha estado ocurriendo durante las últimas dos semanas”, según la revelación hecha por Teleamazonas.

Reacción de Roberto Luque

En sus redes sociales, Luque afirmó: “La motivación del Sr. Manning para escribirme solo la puede explicar el propio Sr. Manning. Allá él, que explique eso y mucho más. Yo respondo por mis actos y doy la cara”. Además, subrayó que no respondió a ninguno de los mensajes de Manning, ya que en septiembre de 2024 ya no ocupaba el cargo de ministro de Energía; Antonio Goncalves asumió esa posición.

Luque agregó: “Lo que sí puedo afirmar es que ese mensaje no recibió respuesta de mi parte. Es decir, el Sr. Manning quedó en visto…”. También expresó su desconcierto ante la comunicación: “Francamente, ni entendía ni me parecía apropiado que me escribiera sobre ese o cualquier otro asunto”.

Investigaciones en curso

El pasado 22 de julio, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) solicitó a la Fiscalía General del Estado investigar y vincular a los exministros de Energía, Roberto Luque Nuques e Inés Manzano Díaz, en el caso Progen-Apagón. La CNA presentó su pedido ante el fiscal Carlos Alarcón, argumentando que las autoridades ministeriales deben responder por decisiones relacionadas con contratos para instalar generación termoeléctrica en Salitral y Quevedo.

El proceso penal investiga contratos emergentes firmados durante la crisis eléctrica de 2024 con Progen Industries. Hasta ahora, la Fiscalía ha formulado cargos contra 21 personas por presunto peculado. La investigación se centra en contrataciones que involucraron pagos superiores a 100 millones de dólares.

Criticas a Roberto Luque

La CNA criticó a Luque por haber utilizado su figura pública mientras la Fiscalía no lo considera procesado en esta causa. Para el organismo, el exministro debía entregar información y permitir el acceso a documentos públicos relacionados con el proceso.

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