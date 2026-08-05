Carlos Alarcón confirma investigaciones contra otros alcaldes y prefectos del Ecuador

El fiscal general del Estado encargado, Carlos Alarcón, confirmó este 5 de agosto de 2026 que la institución mantiene abiertas otras investigaciones contra alcaldes y prefectos de Ecuador. El anuncio se produjo durante una entrevista con Teleamazonas al abordar los procesos penales relacionados con varias autoridades locales.

Fiscalía tramita procesos contra alcaldes y prefectos del Ecuador

La pregunta sobre las investigaciones surgió después de que Alarcón repasara varios procesos que involucran a alcaldes y exalcaldes del país.

“Existen otras investigaciones que se están realizando y, al ser investigaciones, la investigación es reservada. El artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal no me permite a mí darle más información”, señaló Alarcón.

#AHORA | En entrevista con @teleamazonasec, el fiscal general del Estado (e), #LeonardoAlarcón, informa a la ciudadanía sobre los avances de las investigaciones de alto interés público y las acciones que ejecuta #FiscalíaEc en la lucha contra la impunidad. pic.twitter.com/KtIlXs3IKk — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 5, 2026

El fiscal encargado tampoco precisó cuántos procesos se encuentran abiertos, las provincias en las que se desarrollan ni la etapa en la que se encuentran. Explicó que la reserva legal le impide divulgar información adicional mientras continúan las diligencias.

El caso Triple A que involucra a Aquiles Alvarez y otros alcaldes investigados

Durante la entrevista, se refirió al caso Triple A, en el que está procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por la presunta comercialización ilegal de combustibles en zonas fronterizas. El proceso se encuentra en etapa de juicio.

También mencionó los expedientes relacionados con los alcaldes de Esmeraldas, Jipijapa, Pujilí y Machala. A estos casos se suma la investigación por presunto peculado contra el alcalde de El Tambo, en Cañar, detenido durante la madrugada de este miércoles.

#AHORA | En entrevista con @teleamazonasec, el fiscal general del Estado (e), #LeonardoAlarcón, informa a la ciudadanía sobre los avances de las investigaciones de alto interés público y las acciones que ejecuta #FiscalíaEc en la lucha contra la impunidad. pic.twitter.com/KtIlXs3IKk — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 5, 2026

Alarcón explicó que algunos de estos expedientes comenzaron en años anteriores y que la Fiscalía ha continuado con su tramitación en las diferentes provincias.

Carlos Alarcón descarta direccionamiento de procesos

El fiscal encargado sostuvo que las formulaciones de cargos y las solicitudes de prisión preventiva se presentan cuando existen elementos de convicción dentro de cada expediente.

Además, rechazó que los procesos contra autoridades locales respondan a un direccionamiento político. Según explicó, la Fiscalía debe actuar con objetividad y sujetarse a los elementos recopilados durante las investigaciones.

Investigaciones contra otros alcaldes y prefectos en Ecuador; preguntas frecuentes

❓¿Qué confirmó Carlos Alarcón sobre alcaldes y prefectos? El fiscal general del Estado encargado confirmó que existen otras investigaciones abiertas contra alcaldes y prefectos de Ecuador.

Carlos Alarcón no reveló los nombres de las autoridades involucradas ni los posibles delitos investigados. ❓¿Por qué la Fiscalía no informa quiénes son las autoridades investigadas? Alarcón explicó que las investigaciones previas tienen carácter reservado.

El fiscal citó el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal como la norma que le impide divulgar información mientras continúan las diligencias. ❓¿Cuántas investigaciones existen contra alcaldes y prefectos? La Fiscalía no precisó el número de procesos abiertos.

Tampoco informó en qué provincias se desarrollan, qué autoridades estarían involucradas ni en qué etapa se encuentran. ❓¿Qué autoridades locales enfrentan procesos conocidos públicamente? Carlos Alarcón mencionó procesos relacionados con los alcaldes de Guayaquil, Esmeraldas, Jipijapa, Pujilí, Machala y El Tambo.

Entre ellos consta el caso Triple A, en el que está procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por presunta comercialización ilegal de combustibles. ❓¿Qué respondió Alarcón sobre un posible direccionamiento político? El fiscal encargado rechazó que los procesos contra autoridades locales respondan a motivaciones políticas.

Sostuvo que las formulaciones de cargos y los pedidos de prisión preventiva se presentan cuando existen elementos de convicción y que la Fiscalía debe actuar con objetividad.

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