Estas son las fechas de los 45 debates de alcaldías y prefecturas de Ecuador

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó el calendario de los 45 debates obligatorios para las elecciones seccionales del 29 de noviembre. La alcaldía de Quito debate el domingo 22 de noviembre. La de Guayaquil debate el viernes 20.
Los debates serán 21 de prefecturas y 24 de alcaldías de cantones con más de 100.000 electores. El CNE busca que los ciudadanos voten con más información.
Los debates se dividen en dos bloques. Del 12 al 15 de noviembre, el CNE organiza 23 debates: 15 de prefecturas y ocho de alcaldías. Entre el 19 y el 22 de noviembre, organiza 22: seis de prefecturas y 16 de alcaldías.
Del 12 al 15 de noviembre
Del 19 al 22 de noviembre
Cada debate tiene cuatro ejes temáticos. Po ejemplo, en el primero y el cuarto, los candidatos formulan las preguntas. En el segundo y el tercero, las plantea el Comité Nacional de Debates Electorales, según Expreso.
El CNE designó a 21 moderadores, uno por provincia. En Pichincha moderará Johana Cañizares y en Guayas, Jorge Escobar Mendieta, según El Universo.
La ley considera la inasistencia a un debate obligatorio una infracción muy grave. La sanción incluye una multa de entre 11 y 50 salarios básicos, la destitución o la suspensión de los derechos de participación hasta por un año, según El Universo.
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