Estas son las fechas de los 45 debates de alcaldías y prefecturas de Ecuador

Fecha de publicación: 31 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 31 de octubre de 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó el calendario de los 45 debates obligatorios para las elecciones seccionales del 29 de noviembre. La alcaldía de Quito debate el domingo 22 de noviembre. La de Guayaquil debate el viernes 20.

Los debates serán 21 de prefecturas y 24 de alcaldías de cantones con más de 100.000 electores. El CNE busca que los ciudadanos voten con más información.

¿Cómo se reparten los debates 2026?

Los debates se dividen en dos bloques. Del 12 al 15 de noviembre, el CNE organiza 23 debates: 15 de prefecturas y ocho de alcaldías. Entre el 19 y el 22 de noviembre, organiza 22: seis de prefecturas y 16 de alcaldías.

Del 12 al 15 de noviembre

Jueves 12: prefecturas de Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi y Chimborazo.

prefecturas de Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi y Chimborazo. Viernes 13: prefecturas de Napo, Orellana y Sucumbíos, y alcaldías de Latacunga y Riobamba.

prefecturas de Napo, Orellana y Sucumbíos, y alcaldías de Latacunga y Riobamba. Sábado 14: prefecturas de Azuay, El Oro, Loja, Morona Santiago, Tungurahua, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

prefecturas de Azuay, El Oro, Loja, Morona Santiago, Tungurahua, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. Domingo 15: alcaldías de Santa Elena, Santo Domingo, Ambato, Cuenca, Machala y Loja.

Del 19 al 22 de noviembre

Jueves 19: prefecturas de Esmeraldas y Manabí, y alcaldías de Milagro y Manta.

prefecturas de Esmeraldas y Manabí, y alcaldías de Milagro y Manta. Viernes 20: prefecturas de Guayas, Pichincha, Imbabura y Los Ríos, y alcaldías de Daule, Chone y Esmeraldas.

prefecturas de Guayas, Pichincha, Imbabura y Los Ríos, y alcaldías de Daule, Chone y Esmeraldas. Sábado 21: alcaldías de Quinindé, Durán, Otavalo, Quevedo, El Carmen y Rumiñahui.

alcaldías de Quinindé, Durán, Otavalo, Quevedo, El Carmen y Rumiñahui. Domingo 22: alcaldías de Guayaquil, Ibarra, Babahoyo, Portoviejo y Quito.

¿Cómo serán los debates 2026?

Cada debate tiene cuatro ejes temáticos. Po ejemplo, en el primero y el cuarto, los candidatos formulan las preguntas. En el segundo y el tercero, las plantea el Comité Nacional de Debates Electorales, según Expreso.

El CNE designó a 21 moderadores, uno por provincia. En Pichincha moderará Johana Cañizares y en Guayas, Jorge Escobar Mendieta, según El Universo.

¿Qué pasa si un candidato falta?

La ley considera la inasistencia a un debate obligatorio una infracción muy grave. La sanción incluye una multa de entre 11 y 50 salarios básicos, la destitución o la suspensión de los derechos de participación hasta por un año, según El Universo.

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