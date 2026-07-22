CAL suspende a la asambleísta Ana María Raffo por nueve días

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) suspendió a la asambleísta Ana María Raffo, de la bancada correísta de la Revolución Ciudadana (RC), por un período de nueve días sin remuneración. Esta decisión se tomó este miércoles 22 de julio de 2026.

Motivo de la sanción

La sanción del CAL contra Ana María Raffo se debió al cometimiento de una falta administrativa grave.

Esta falta consistió en emitir una “expresión verbal ofensiva, directa e individualizada” contra la asambleísta Janina Rizzo.

Reacción de Ana María Raffo

Ante la resolución del CAL, Raffo expresó que existieron “graves vulneraciones al debido proceso” y argumentó que la sanción responde a su defensa del derecho de los agricultores a ser escuchados.

Además, afirmó: “¡La soberanía alimentaria y el respeto al campo no se negocian! La justicia selectiva y la persecución política no durarán para siempre”.

Otras sanciones del CAL

En este período legislativo, el CAL también ha impuesto sanciones a otros legisladores.

Por ejemplo, en febrero de este año, suspendió al asambleísta Roberto Cuero por 30 días sin remuneración.

Cuero incurrió en una falta grave al proferir expresiones ofensivas y descalificadoras contra el legislador Sergio Peña, en un contexto relacionado con un accionar inadecuado hacia las Fuerzas Armadas.

Asimismo, el CAL suspendió los derechos parlamentarios del exasambleísta Santiago Díaz, como lo informó el 30 de julio de 2025 EL COMERCIO.

Díaz fue denunciado y sentenciado por violación a una menor de edad.

Funciones del Consejo de Administración Legislativa

El CAL es el máximo órgano de administración de la Asamblea Nacional. Sus funciones principales incluyen:

Calificar los proyectos de ley para determinar si cumplen con los requisitos legales.

Planificar el trabajo legislativo.

Administrar el presupuesto de la institución.

Tramitar juicios políticos, solicitudes de amnistía y quejas contra asambleístas.

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