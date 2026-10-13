Asamblea inicia el juicio político contra David Rosero por supuesto incumplimiento de funciones

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El Pleno de la Asamblea Nacional empezó este martes 13 de octubre de 2026 el juicio político contra David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). El proceso se desarrolla por una acusación de supuesto incumplimiento de funciones.

El interpelante es el asambleísta Sergio Peña, exlegislador de la Revolución Ciudadana (RC), quien actualmente vota junto a la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN). Antes del inicio del juicio anunció que apoyará la censura y destitución de Rosero.

La acusación contra David Rosero se basa en una supuesta reunión con Inés Romero

ADN y sus aliados sostienen que Rosero se reunió el 5 de junio de 2026 con Inés Maritza Romero, entonces candidata a fiscal general del Estado. Según la acusación, el encuentro ocurrió mientras la Comisión Ciudadana de Selección calificaba los méritos de los aspirantes.

Rosero ha cuestionado las imágenes presentadas sobre el supuesto encuentro. Según el contexto del caso, afirmó que no tienen trazabilidad, metadatos ni cadena de custodia. También sostuvo que ese día cumplió una agenda en Guayaquil y que, al volver a Quito, se trasladó a su domicilio en Imbabura.

La Comisión de Fiscalización aprobó un informe que recomienda el enjuiciamiento político. El documento atribuye a Rosero un posible incumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, y señala que habría actuado en un asunto con conflicto de intereses. También menciona los principios de independencia y transparencia establecidos en la Ley Orgánica del CPCCS.

Las bancadas anticipan sus posturas sobre el juicio político

El oficialista Luigi García afirmó que en la Comisión de Fiscalización se demostró que Rosero incurrió en conflicto de interés y que su actuación no habría sido transparente. ADN aseguró que cuenta con más de 77 votos, cifra que considera necesaria para censurar y destituir al vocal.

El Secretario General de la Asamblea Nacional da lectura del informe de sustanciación de #JuicioPolítico en contra de @davidroserow, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, elaborado por @FiscalizacionAN. #AsambleaEc2026 #Sesión129 https://t.co/Mt9K6UtK64 — Asamblea Nacional del Ecuador (@AsambleaEcuador) October 13, 2026

La Revolución Ciudadana anunció que sus legisladores se abstendrán. La bancada también sostiene que la censura podría modificar la composición del Pleno del Cpccs, que está próximo a designar al titular de la Fiscalía General del Estado. En el concurso, el actual fiscal, Carlos Alarcón, ocupa el primer lugar.

Los tres asambleístas de Pachakutik, según indicó Alex Toapanta el 13 de octubre, escucharán las pruebas de cargo y descargo antes de definir su voto. El juicio político se desarrolla en el Pleno; la información proporcionada no incluye el resultado de la votación.

Juicio político a David Rosero; preguntas frecuentes

❓¿Por qué la Asamblea inició un juicio político contra David Rosero? El Pleno de la Asamblea Nacional empezó este martes 13 de octubre de 2026 el juicio político contra David Rosero por una acusación de supuesto incumplimiento de funciones.

El proceso se sustenta principalmente en una presunta reunión con Inés Maritza Romero cuando ella participaba como candidata a fiscal general del Estado. ❓¿Qué acusa Sergio Peña a David Rosero? Sergio Peña sostiene que Rosero se reunió el 5 de junio de 2026 con Inés Maritza Romero mientras la Comisión Ciudadana de Selección calificaba los méritos de los aspirantes a fiscal general.

La acusación señala que esa actuación podría configurar un conflicto de intereses y afectar principios de independencia y transparencia. ❓¿Qué ha dicho David Rosero sobre la supuesta reunión? Rosero ha cuestionado las imágenes presentadas como prueba y sostiene que no tienen trazabilidad, metadatos ni cadena de custodia.

También afirmó que ese día cumplió una agenda en Guayaquil y que, tras regresar a Quito, se trasladó a su domicilio en Imbabura. ❓¿Qué posición tienen ADN, Revolución Ciudadana y Pachakutik? ADN anunció que apoyará la censura y destitución de Rosero y aseguró contar con más de 77 votos.

La Revolución Ciudadana anticipó que se abstendrá, mientras que Pachakutik señaló que escuchará las pruebas de cargo y descargo antes de definir su voto. ❓¿Ya se conoce si David Rosero será censurado y destituido? No. El juicio político se encuentra en desarrollo en el Pleno de la Asamblea Nacional.

La información proporcionada no incluye todavía el resultado de la votación, por lo que no se puede afirmar si Rosero será censurado o destituido.

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