La Asamblea conoció informe que revela manipulación de votación en 4 curules

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, fue cuestionado por negarse a tratar el informe donde se señala que el sistema de votación de cuatro asambleístas fue alterado. Foto: Carlos Noriega/ EL COMERCIO

Roger Vélez. Redactor (I)

El Pleno de la Asamblea conoció este jueves 7 de julio de 2022 el informe técnico donde se determinó que las curules de cuatro legisladores fueron operadas de manera simultánea por una sola persona el pasado 28 de junio de 2022. La irregularidad se identificó en la sesión donde se trató el fallido intento de destitución al presidente Guillermo Lasso.

“Lo que sucedió ese día fue que una persona accedió a esas cuatro curules utilizando las credenciales de los asambleístas”, dijo Mauricio Guerra, experto en voto electrónico del Parlamento. El especialista presentó el reporte en el hemiciclo.

El problema ocurrió en las curules de los legisladores Dalton Bacigalupo, Marlon Cadena y Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática (ID), y de Guido Chiriboga, presidente del movimiento oficialista Creo, en la sesión 782 del Pleno en modalidad virtual.



Los cuatro legisladores denunciaron que se registró de manera automática su voto a favor, a pesar de que ellos estaban en contra de la destitución de Lasso, una moción que fue impulsada por la bancada correísta de Unes y que alcanzó 80 de los 92 votos necesarios.

“Una vez revisada la información de los curules reportados se llegó a la conclusión de que hubo un acceso a los cuatro computadores de los asambleístas Wilma Andrade, Dalton Bacigalupo, Marlon Cadena y Guido Chiriboga, a través de una dirección IP, y un identificador de AnyDesk (acceso de conexión remota) que consta en el informe”, reiteró Guerra.

El experto aseguró que no se dio una vulneración de los servidores donde se aloja el sistema de curul electrónica, que están protegidos por equipos de seguridad perimetral.

Pedido a la Fiscalía

El presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela (indepediente), tras la presentación del informe no dio paso a puntos de información o réplicas solicitadas por Juan Fernando Flores (Creo), Wilma Andrade (ID) y Pierina Correa (Unes), pues adujo que no se trataba de un debate.

Sin embargo, dijo que solicitará a la Fiscalía “que de manera inmediata disponga una pericia al sistema informático de la Asamblea”. Hubo aplausos de la bancada correísta de Unes.

“Seguiremos hasta las últimas consecuencias, no como un show o un circo, sino para que se determine quiénes son los actores intelectuales y materiales, que sí puedo aseverar no es la Asamblea Nacional, no es la Asamblea Nacional, y vamos a llegar a saber quiénes han sido y quiénes quisieron poner en tela de duda la integridad del Primer Poder del Estado”, manifestó.

Dudas sobre la votación en el oficialismo

El jefe de bloque del oficialismo, Juan Fernando Flores, señaló que Saquicela “no puede pretender minimizar este tema”, por lo que confirmó que recolecta firmas de respaldo para que el Pleno se autoconvoque y debata este asunto.

“La pregunta es cómo obtuvieron las claves. ¿Quién tiene el respaldo de las claves en la Asamblea? ¿Cómo otras personas pueden acceder a nuestros correos?¿Quién limita que el día de mañana no se envíen o respondan correos por nosotros?”, apuntó.

Otra investigación

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (independiente), se ratificó en su pedido a la Fiscalía para que llame a rendir versión a Saquicela por haber entregado este informe a los legisladores cuatro días después de que fue presentado por los técnicos.

“El técnico acaba de confirmar lo que establece el informe, es decir, que hubo un ataque informático, al menos a cuatro curules el día 28 para intentar vulnerar la soberanía del voto de los legisladores, y de esta forma favorecer a la moción de Unes de destituir al presidente Lasso”, señaló.

Además, mencionó que ha pedido a la Fiscalía que investigue las amenazas y presiones que recibieron una decena de asambleístas para esa sesión.

Johana Moreira (exID), vocal del CAL, sostuvo que hay legisladores que proporcionan sus claves electrónicas a sus colaboradores y que esto también se deberá investigar. Wilma Andrade (ID) aseguró que este no es el caso.