Asamblea aprueba reforma al Código Tributario con cambios en reclamos y devolución de pagos

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Los procedimientos para presentar reclamos, recibir notificaciones y recuperar pagos en exceso están entre los temas del proyecto de reformas al Código Tributario aprobado por la Asamblea Nacional este 6 de octubre de 2026, en segundo debate.

Con 83 votos a favor, el Pleno respaldó el texto que incorpora 21 observaciones planteadas durante el segundo debate. La sesión se instaló con 147 asambleístas presentes.

Reclamos, notificaciones y devolución de pagos

El proyecto fija plazos para resolver reclamos y devolver pagos en exceso. También regula la rectificación de errores, los actos administrativos y las impugnaciones.

En materia de notificaciones de actos administrativos, Nathaly Farinango, ponente del proyecto, señaló que las disposiciones buscan garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los contribuyentes.

El texto incluye, además, cambios en el recurso de revisión de actos administrativos y en el tratamiento del pago indebido.

Facultades de las autoridades, coactiva y sanciones

Otra parte de la reforma aborda la actualización de las denominaciones y las facultades reglamentarias de las autoridades. A esto se suman modificaciones sobre la determinación complementaria en casos específicos y la ejecución coactiva.

Las sanciones por incumplir obligaciones reglamentarias también forman parte de las disposiciones incorporadas en el proyecto.

✅ Con 83 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprueba la #ReformaCódigoTributario. #Sesión126 #AsambleaEc2026 https://t.co/IQILgZixfC — Asamblea Nacional del Ecuador (@AsambleaEcuador) October 6, 2026

Según Farinango, la iniciativa busca actualizar el Código Tributario, vigente desde 1975, y establecer reglas más claras para los contribuyentes y la administración tributaria.

La legisladora, quien preside la Comisión de Régimen Económico, fue la única participante del debate. Esa comisión analizó la iniciativa y aprobó el texto final.

Reforma al Código Tributario; preguntas frecuentes

❓¿Qué cambia con la reforma al Código Tributario aprobada por la Asamblea? El proyecto modifica procedimientos relacionados con reclamos, notificaciones, devolución de pagos en exceso, actos administrativos e impugnaciones.

También incorpora cambios sobre facultades de las autoridades, ejecución coactiva, determinación complementaria y sanciones por incumplimientos reglamentarios. ❓¿Cuántos votos recibió la reforma al Código Tributario? El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto en segundo debate con 83 votos a favor.

La sesión se instaló con 147 asambleístas presentes y el texto incorporó 21 observaciones planteadas durante el segundo debate. ❓¿Qué establece la reforma sobre reclamos y devolución de pagos en exceso? El proyecto fija plazos para resolver reclamos y para tramitar la devolución de pagos en exceso.

También regula la rectificación de errores, el tratamiento del pago indebido y los mecanismos de impugnación. ❓¿Qué cambia en las notificaciones de actos administrativos? La reforma incorpora disposiciones específicas sobre la forma en que deben notificarse los actos administrativos.

Según Nathaly Farinango, estas reglas buscan garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los contribuyentes. ❓¿Qué otras áreas del Código Tributario modifica el proyecto? El texto actualiza las denominaciones y facultades reglamentarias de las autoridades tributarias.

Además, introduce cambios en la ejecución coactiva, la determinación complementaria, el recurso de revisión y las sanciones por incumplir obligaciones reglamentarias.

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