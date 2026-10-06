Asamblea aprueba reforma al Código Tributario con cambios en reclamos y devolución de pagos

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Los procedimientos para presentar reclamos, recibir notificaciones y recuperar pagos en exceso están entre los temas del proyecto de reformas al Código Tributario aprobado por la Asamblea Nacional este 6 de octubre de 2026, en segundo debate.
Con 83 votos a favor, el Pleno respaldó el texto que incorpora 21 observaciones planteadas durante el segundo debate. La sesión se instaló con 147 asambleístas presentes.
El proyecto fija plazos para resolver reclamos y devolver pagos en exceso. También regula la rectificación de errores, los actos administrativos y las impugnaciones.
En materia de notificaciones de actos administrativos, Nathaly Farinango, ponente del proyecto, señaló que las disposiciones buscan garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los contribuyentes.
El texto incluye, además, cambios en el recurso de revisión de actos administrativos y en el tratamiento del pago indebido.
Otra parte de la reforma aborda la actualización de las denominaciones y las facultades reglamentarias de las autoridades. A esto se suman modificaciones sobre la determinación complementaria en casos específicos y la ejecución coactiva.
Las sanciones por incumplir obligaciones reglamentarias también forman parte de las disposiciones incorporadas en el proyecto.
✅ Con 83 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprueba la #ReformaCódigoTributario. #Sesión126 #AsambleaEc2026 https://t.co/IQILgZixfC— Asamblea Nacional del Ecuador (@AsambleaEcuador) October 6, 2026
Según Farinango, la iniciativa busca actualizar el Código Tributario, vigente desde 1975, y establecer reglas más claras para los contribuyentes y la administración tributaria.
La legisladora, quien preside la Comisión de Régimen Económico, fue la única participante del debate. Esa comisión analizó la iniciativa y aprobó el texto final.
El proyecto modifica procedimientos relacionados con reclamos, notificaciones, devolución de pagos en exceso, actos administrativos e impugnaciones.
También incorpora cambios sobre facultades de las autoridades, ejecución coactiva, determinación complementaria y sanciones por incumplimientos reglamentarios.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto en segundo debate con 83 votos a favor.
La sesión se instaló con 147 asambleístas presentes y el texto incorporó 21 observaciones planteadas durante el segundo debate.
El proyecto fija plazos para resolver reclamos y para tramitar la devolución de pagos en exceso.
También regula la rectificación de errores, el tratamiento del pago indebido y los mecanismos de impugnación.
La reforma incorpora disposiciones específicas sobre la forma en que deben notificarse los actos administrativos.
Según Nathaly Farinango, estas reglas buscan garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los contribuyentes.
El texto actualiza las denominaciones y facultades reglamentarias de las autoridades tributarias.
Además, introduce cambios en la ejecución coactiva, la determinación complementaria, el recurso de revisión y las sanciones por incumplir obligaciones reglamentarias.