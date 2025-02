El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, arremetió contra el presidente Daniel Noboa, por la seguridad en Guayaquil, este martes 18 de febrero de 2025.

Segura EP cuestiona el trabajo del ECU 911.

Aquiles Alvarez cuestiona a Daniel Noboa por la seguridad de Guayaquil

El presidente Daniel Noboa se refirió a las cámaras de vigilancia de la empresa municipal de Guayaquil, Segura EP, en una entrevista en TC Televisión.

Noboa dijo que la empresa “debería” ceder el control de sus cámaras de vigilancia al ECU911.

El mandatario expresó que esto permitiría monitorear con mayor precisión lo que sucede en distintos puntos de la ciudad.

“No podemos seguir con esto de que algunos municipios sí entregan el control de las cámaras al Ministerio del Interior, otras cámaras de otros municipios no les da la gana, otros se hacen los locos y no apoyan. No puede existir este descontrol que hay en materia de seguridad”, agregó.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, le respondió a través de un video difundido en las cuentas de sus redes sociales.

Alvarez criticó el sistema de seguridad del ECU 911 y cuestionó su eficiencia en la atención de emergencias en Guayaquil.

El Alcalde señaló que el ECU911 opera con tecnología de 2011, sin mejoras significativas.

“Si no han actualizado nada y no tienen personal suficiente, porque también eso cuesta y sus sistemas ya están obsoletos. ¿Qué espera? ¿Qué pretende?”, agregó.

Una breve y sencilla explicación para que el Presidente y Comandate en Jefe pueda comprender cómo se maneja la videovigilancia y seguridad en Guayaquil.



Tome nota, le aconsejo. pic.twitter.com/yNlsQEsz7f — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) February 19, 2025

Noboa, a través del Decreto Ejecutivo 397, del 18 de septiembre de 2024, dispuso el traspaso de la operación de los sistemas de monitoreo a través de cámaras de videovigilancia por parte de los municipios al ECU911.

En tanto, Segura EP también respondió al Presidente.

“La videovigilancia de Segura EP funciona, aporta a la seguridad y el ECU911 tiene acceso“, señaló la empresa municipal.

Segura EP agregó que, desde septiembre de 2024 ha visualizado 27 000 alertas con sus 34 000 cámaras, previniendo más de 4 000 delitos. “Sin embargo, el 76% de las respuestas del ECU-911 son tardías“, concluyó.