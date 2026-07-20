Aquiles Alvarez apuesta por David Norero para la Alcaldía de Guayaquil

David Norero Calvo fue designado por Aquiles Alvarez como el precandidato a alcalde de Guayaquil, en las próximas elecciones seccionales programadas para el 29 de noviembre de 2026. Esta decisión se tomó tras una reunión que ambos mantuvieron en la Unidad Judicial de La Libertad, en Santa Elena, relacionada con el Caso triple A.

Compromiso con Guayaquil

Norero, quien ha trabajado como abogado de Alvarez, expresó su gratitud al ser considerado para este importante cargo. “Para mí es un honor que mi nombre haya sido considerado para servir a la ciudad que amo”, comentó.

Además, destacó su cercanía al proyecto que Alvarez inició para Guayaquil, indicando que ha estado al lado de él y reconoce la importancia de defender y planificar el futuro de la ciudad.

Visión y propuestas del precandidato

El perfil de David Norero Calvo muestra un compromiso claro con la continuidad y evolución del trabajo realizado por Alvarez. “Mi eje será continuidad con evolución, defender lo que funciona, terminar lo que está en marcha y avanzar hacia la siguiente etapa”, afirmó.

También enfatizó la necesidad de recuperar la esperanza y el orgullo de vivir en Guayaquil, proponiendo una ciudad más segura y llena de oportunidades.

Cambio en la candidatura

Con esta elección, Norero reemplaza al legislador Juan Pablo Molina, quien había sido nominado previamente para esa posición en las primarias del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generado Oportunidades (Amigo), lista 16.

A pesar de que el Movimiento Amigo y Revolución Ciudadana enfrenta una suspensión por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), los líderes del correísmo aseguran contar con otras opciones políticas que podrían respaldarlos.

Apoyo del expresidente Rafael Correa

Norero se posiciona como precandidato después de que el expresidente Rafael Correa afirmara que Revolución Ciudadana no impulsará candidaturas para las alcaldías sin un consenso con Alvarez. Esta declaración resalta la importancia de la unidad dentro del correísmo en Guayaquil.

Trayectoria profesional

David Norero Calvo es hijo de Jorge Norero Galarza, quien ocupó el cargo de alcalde de Guayaquil entre 1985 y 1986.

En 2021, junto a Lucio Gutiérrez, fue candidato a la Vicepresidencia por el Partido Sociedad Patriótica (PSP), lista 3. Además, es abogado con mención en Derecho Público y posee una maestría en Derecho Constitucional.

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