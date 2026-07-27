Andrea González asume nuevas funciones diplomáticas en Europa

Este lunes 27 de julio de 2026, el presidente Daniel Noboa oficializó mediante dos decretos ejecutivos que la embajadora Andrea González Nader ampliará sus responsabilidades.

A partir de ahora, asumirá la representación diplomática de Ecuador ante la Unión Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica y el Gran Ducado de Luxemburgo.

Ampliación de la misión diplomática en Bruselas

La embajadora González Nader, quien se desempeñaba como representante de Ecuador ante el Reino de Bélgica desde diciembre de 2025, recibió nuevas responsabilidades.

Este lunes, el presidente Noboa expidió los decretos ejecutivos 459 y 460, mediante los cuales oficializó la ampliación de sus funciones. Desde esta fecha, González Nader consolidará en una sola misión diplomática, con sede en Bruselas, la representación del país ante las instancias europeas mencionadas.

Consolidación de funciones en una sola sede

Con esta medida, el Ejecutivo centraliza la relación diplomática con las instancias europeas. Estas representaciones, que hasta finales de 2025 estaban bajo el mando de otros jefes de misión, ahora pasan a ser competencia directa de la embajadora González.

Esta decisión sigue a la obtención de los asentimientos internacionales requeridos. El Gran Ducado de Luxemburgo otorgó su beneplácito el pasado 11 de junio, mientras que la Unión Europea y la Comisión Europea confirmaron su aprobación el 9 de junio de 2026.

Trayectoria académica y política

Andrea González Nader cuenta con una formación académica como Ingeniera en Gestión Tecnológica de Medio Ambiente, título obtenido en la Universidad del Pacífico.

Su trayectoria pública ha sido activa en la política nacional. Integró el binomio presidencial junto al fallecido Fernando Villavicencio en 2023 y posteriormente participó como candidata a la Presidencia de la República en los comicios de 2024.

Su carrera política también incluye candidaturas a la viceprefectura del Guayas en 2019 y a asambleísta nacional en 2021 por la alianza Concertación-Partido Socialista.

Gestión desde la sede de Bruselas

La embajadora González asumió originalmente su cargo ante Bélgica a finales de 2025 mediante el decreto ejecutivo 257. Tras presentar sus credenciales diplomáticas el 16 de marzo de 2026, ha liderado la misión ecuatoriana en Bruselas, ciudad que alberga las sedes administrativas de las instituciones comunitarias europeas.

Estos nuevos nombramientos fortalecen el alcance de su gestión, integrando en una sola figura la interlocución del Ecuador con los bloques políticos y económicos europeos, así como con el gobierno luxemburgués.

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