Administradora de Usaid, Samantha Power, conversó con el presidente Guillermo Lasso

La Administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Samantha Power, habló con el Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso; mediante una videollamada durante el lunes 3 de abril de 2023

Ambas autoridades acompañadas de los representantes de las embajadas. Ellos dialogaron sobre la positiva e importante relación bilateral entre los Estados Unidos y el Ecuador, así como sobre la larga alianza entre los pueblos de ambos países.

La administradora Power transmitió al Presidente Lasso el agradecimiento de su país por su continua colaboración en las prioridades compartidas, y saludó los avances que los dos países han hecho en temas como la desnutrición infantil, la conectividad rural, la conservación del medio ambiente, la seguridad ciudadana y la migración regional.

Por otro lado, la Administradora transmitió sus condolencias por los recientes desastres naturales que han afectado al Ecuador y reconoció los retos políticos y de seguridad a los que se enfrenta el país.

Reiteró el compromiso de los Estados Unidos con la democracia, la seguridad y la prosperidad del Ecuador, y expresó su confianza en las instituciones y procesos democráticos del país.

La Administradora Power y el Presidente Lasso hablaron sobre el compromiso duradero de USAID de apoyar los principios democráticos y fomentar el desarrollo económico inclusivo, protegiendo al mismo tiempo los valiosos recursos naturales y la biodiversidad del Ecuador. Se comprometieron a seguir avanzando sobre la base de las décadas de progreso que los dos países han logrado juntos para ofrecer lo mejor para los ecuatorianos.

Spoke with President @LassoGuillermo about the strong bilateral relationship between the U.S. and Ecuador, and expressed appreciation for his ongoing collaboration on shared priorities. The U.S. is committed to Ecuador’s democracy, security, & prosperity. https://t.co/txca6YolMc pic.twitter.com/4Gn5TqTYtq