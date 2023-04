Yuan chino desplaza al dólar en Rusia por primera vez

El yuan desplaza al dólar, como moneda de intercambio en Rusia. Foto: Pixabay

Europa Press

El yuan chino desplazó por primera vez al dólar estadounidense como la moneda más intercambiada en Rusia. La ventaja se informó este 3 de abril de 2023, luego de un año bajo las sanciones impuestas por Occidente, a raíz de la invasión de Ucrania.

El volumen mensual en la negociación bursátil del yuan superó al del dólar por primera vez en febrero. La diferencia entre ambas siguió ampliándose en marzo, según cuantificó Bloomberg a partir de los datos recopilados de la Bolsa de Moscú. Antes de la guerra, la negociación en yuanes era prácticamente inexistente.

Este cambio de paradigma se explica por las sanciones occidentales, que empujaron al Kremlin a estrechar lazos con Pekín como forma de sustituir los lazos comerciales y financieros antes mantenidos con Europa o Estados Unidos.

Así, el Ministerio de Finanzas pasó a operar en yuanes y modificó la estructura de su fondo soberano para denominar sus activos en yuanes.

Los cambios a yuanes

Asimismo, el Banco Central de la Federación Rusa instó a sus compañías y ciudadanos a que cambien sus activos por rublos o divisas de países "no hostiles". Así denomina el Kremlin a países no sancionadores, para evitar que puedan ser bloqueados o congelados.

Además, la capacidad de maniobra en Rusia de muchas entidades bancarias se han visto afectadas por las sanciones más recientes, como es el caso del austriaco Raiffeisen Bank.

La filial rusa de esta entidad aún subsiste como uno de los principales enlaces para efectuar pagos transfronterizos en el país euroasiático.

"Ahora hay menos dólares en el mercado ruso tras la caída de ingresos por la bajada de las exportaciones y de los precios del petróleo", explicó Iskander Lutsko, analista en ITI London consultado por Bloomberg.

"Las exportaciones de materias primas a China avanzó hasta un 29%, si bien las importaciones desde China se han estancado", añadió.

