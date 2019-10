Policía asegura que ‘Calcibón’ no tenía aguja; fue liberado

LEA TAMBIÉN

El video donde se observa a un hombre que supuestamente inyecta a otra persona causó conmoción en las redes sociales. En los mensajes se especulaba que el hombre había sido infectado con alguna enfermedad.

El mayor Cristian Marín Sánchez, jefe de operaciones del Distrito Portete de la Policía, desmintió la información y dijo que los dos hombres son amigos y ambos se encuentran buen estado de salud.



Según Sánchez, el video fue editado porque no se muestra la parte donde los agentes detienen la marcha del taxi donde se iba el hombre tras ser supuestamente inyectado. “El ciudadano se tornó agresivo con los policías cuando trataron de ayudarlo. Estaba en estado etílico y como no estaba herido lo dejaron ir”, dijo el jefe policial a este Diario el miércoles 30 de octubre del 2019.



El hombre de la jeringa, identificado como Henry M., alias ‘Calcibón’, fue trasladado a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) para un registro corporal. En la dependencia policial, dijo el oficial, los agentes vieron que no tenía ninguna aguja e identificaron que solo portaba una ‘pipa’ que, aparentemente, usaba para consumir droga. Durante las investigaciones, las autoridades se percataron que el sospechoso sufría problemas mentales y mencionó que conocía a la persona que aparentemente había inyectado.

Estas son las amenazas que atentan contra la vida y la seguridad de todos. Hoy la @cscgye detectó a un sujeto que inyectó a una persona en estado etílico, luego la @PoliciaEcuador lo detuvo inmediatamente. Seguiremos fortaleciendo el #PlanMásSeguridad en beneficio de todos. pic.twitter.com/TnSSAp7T24 — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) October 29, 2019



“El joven constantemente repetía que conocía al hombre que había encontrado en la vereda. Al no encontrar la inyección lo llevamos hasta su domicilio para verificar si lo que decía era verdad”.



La Policía se movilizó hasta las calles 42 y García Gollena, en el Suburbio suroeste de Guayaquil. Allí los familiares de Henry corroboraron que no es peligroso y finge ser médico. Sus vecinos lo conocen como ‘Calcibón’.



Además, el hombre que se había encontrado en la calle era un amigo y vecino. Ante los comentarios de que podía estar enfermo. ‘Calcibón’ pidió a las autoridades que lo llevaran a un centro de salud para realizarse un examen de sangre y así desmentir los rumores.



“El joven se subió voluntariamente al patrullero y pidió realizarse un examen de sangre. Luego de unas horas salió con un certificado que efectivamente constataba que estaba sano”.



Familiares de ‘Calcibón’ aseguraron que usualmente juega con una bata blanca cuando está bajo los efectos de las drogas. Por ese motivo solicitan a las autoridades que sea internado a un centro de rehabilitación para superar sus adicciones.