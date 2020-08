Policía Nacional espera la disposición de los jueces para ver si trasladan o no a Abdalá Bucaram hacia Quito

LEA TAMBIÉN

El traslado del expresidente Abdala Bucaram a Quito aún es incierto.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó en una entrevista radial que seguirán las instrucciones de los jueces y que tomarán todas las consideraciones necesarias para precautelar la salud del detenido.

“No es posible diferir la audiencia, porque cualquier detenido debe ponerse a órdenes del juez dentro de las 24 horas y no se puede diferir y deben comparecer los tres municipales y el expresidente Bucaram”, señaló.



El comandante de la Policía de Guayaquil, Víctor Araus, también señaló que esperan las disposiciones judiciales para activar el operativo de traslado del exmandatario hasta la capital.



El traslado del ex jefe de Estado estaba planificado que se realice la tarde de este miércoles, 12 de agosto del 2020.



Sin embargo, el proceso se ha mantenido detenido por el estado de salud que mantiene Bucaram.



Hasta las 19:45, el exmandatario permanecía dentro del Hospital de Guayaquil Abel Gilbert Ponton. Allí es asistido por personal médico. Un grupo de policías lo custodia.



La defensa de Bucaram ha solicitado a la Fiscalía que la audiencia de formulación de cargos, por un presunto delito de delincuencia organizada, se realice en Guayaquil. Aún no hay una respuesta a esta solicitud.



Sobre los agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, supuestamente involucrados en el caso Bucaram, la ministra María Paula Romo confirmó la detención de un tercer uniformado.



Según lo que consta en el expediente del caso, de la Comisión Disciplinaria de la AMT, los ciudadanos israelitas sí mantenían una relación con los agentes civiles de tránsito.



La AMT determinará las acciones a tomar. En la madrugada de este 12 de agosto del 2020, dos agentes civiles ya fueron detenidos. Se hicieron allanamientos en las viviendas y sus uniformes y motocicletas ya fueron retirados y se encuentran en poder de la Policía Nacional para las indagaciones, dijo Juan Manuel Aguirre, director de la AMT.