Pleno de la Asamblea espera al ministro Carlos Pérez, a quien le advierten con una querella

El ministro de Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, deberá rendir explicaciones ante el Pleno de la Asamblea por unos comentarios suyos en los que aludió a que varios asambleístas le habrían llamado para pedir cargos en las eléctricas.

La resolución, que se compone de seis artículos, fue aprobada de manera unánime por los 100 asambleístas que acudieron esta mañana al hemiciclo legislativo.



La votación reflejó los criterios que esgrimieron una decena de legisladores de todas las bancadas, quienes señalaron que el Ministro pudo haber cometido un delito si es que no ha denunciado el caso ante la Fiscalía.



"Diga los nombres y si no ha denunciado es reo del delito de omisión", le advirtió Juan Cárdenas, del grupo de la Revolución Ciudadana.



A su vez, Roberto Gómez, de Creo, pidió que en la resolución se incluyera una disposición para que el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), solicite a la Fiscalía General del Estado, dentro de las siguientes 24 horas, que certifique si el Ministro ha presentado denuncia en contra los asambleístas u otros funcionarios que hubieran gestionado cargos públicos ante su cartera de Estado.



Y que si eso no ha ocurrido, que Litardo presente la denuncia penal en contra del Ministro de Estado.



El tema fue llevado a debate del Pleno por la asambleísta correísta Soledad Buendía, quien mostró un video en el que el funcionario se refirió a este caso durante una comparecencia a la Comisión de Desarrollo Económico, el pasado 19 de junio.



"Usted ha dicho que no tiene pruebas. No se preocupe señor Ministro porque la Constitución también señala que usted no es el que tiene que presentarlas; la investigación corresponde a la Fiscalía", apuntó.



Buendía consideró que las expresiones del Ministro dañan la imagen de la institucionalidad de la Asamblea.



Al Presidente le corresponderá determinar una fecha y hora para la comparecencia.



Contenido de la resolución aprobada en el Pleno:



Artículo 1.- Expresar la indignación y preocupación de la Asamblea Nacional ante las púbicas declaraciones y expresiones manifestadas, por el Ingeniero Carlos Pérez García Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, en el marco de su comparecencia ante la comisión de Desarrollo Económico Productivo y de la microempresa de la Asamblea Nacional, el pasado 19 de junio de 2019.-



Artículo 2.- Instar al Ingeniero Carlos Pérez García, Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, presentar esta denuncia ante las autoridades competentes.



Artículo 3.- Solicitar la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional del Ingeniero Carlos Pérez García Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, con la finalidad de que explique las acciones u omisiones, respecto de los hechos narrados en sus declaraciones públicas proferidas en el marco de su comparecencia ante la comisión de Desarrollo Económico Productivo y de la microempresa de la Asamblea Nacional, el pasado 19 de junio de 2019.



Articulo 4.- Disponer al presidente de la Asamblea Nacional, a solicitar a la fiscalía general del estado dentro de las siguientes 24 horas, se certifique si el señor ministro de energía ha presentado denuncia en contra de los asambleístas u otros funcionarios que hubieran gestionado cargos públicos ante su cartera de estado, según lo que el mismo secretario de estado ha afirmado en sesión de la comisión de Desarrollo Económico a la fecha de 19 de junio de 2019.



Artículo 5: Delegase al presidente de la asamblea Nacional, como representante legal de la misma, para presentar la denuncia penal correspondiente en contra del ministro de energía, si dicho funcionario no hubiera cumplido la obligación inmanente a su cargo de denunciar el conocimiento de una infracción penal como lo dispone el art 277 del COIP.



Artículo 6: Póngase en conocimiento de la comisión de fiscalización de la asamblea nacional la certificación que emita la fiscalía general del estado, a fin de que inicie los procedimientos de control Político pertinentes.