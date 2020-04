Planteles particulares cuestionan la modalidad ‘estudiando desde casa’ para el regreso a clases en la Costa

LEA TAMBIÉN

El anuncio del inicio de clases el 1 de junio para el ciclo Costa-Galápagos llegó en medio de una rueda de prensa virtual, convocada por los gremios de educación particular este martes 21 de abril de 2020, en Guayaquil.

“Por el momento, será bajo la modalidad “Estudiando desde Casa”, informó el presidente Lenín Moreno, vía Twitter. La aplicación de esa metodología causa incertidumbre entre los particulares.



Abelardo García, presidente de la Corporación Ecuatoriana para la Calidad de la Educación en Guayas (Corpeducar), explicó que este mecanismo es distinto al modelo de educación virtual, que inicialmente había planteado el régimen y que se aplica actualmente en el ciclo Sierra-Amazonía.



“La educación en casa recae sobre el padre de familia. El Estado, o la institución, dará los currículums a los padres y ellos tendrán que ver de qué manera educan a sus hijos. Incluso si los establecimientos pudieran poner un docente tutor para ayudarles en este rol, no es práctico ni aplicable en este momento”, aseguró García. E insistió en que los particulares, y algunos fiscales, cuentan con los recursos digitales para empezar el nuevo ciclo.



En un comunicado, el Ministerio de Educación indica que las clases se retomarán “de manera no presencial”.



Vía Twitter, la ministra de Educación, Monserrat Creamer, explicó que estudiar desde casa es la oportunidad de “aprender juntos en familia con el acompañamiento de los docentes”. “El plan educativo covid-19 contempla mayor acceso a los aprendizajes por diferentes medios, ampliación de la conectividad, innovación tecnológica y nuevas formas de aprender y enseñar”.



Además informó que 126 000 docentes se están capacitando en tecnologías, nueva pedagogía y cómo brindar tutoría y apoyo emocional a las familias y a los estudiantes.



Los particulares insisten en que la postergación del cronograma escolar para la Costa agrava la situación que arrastran desde años anteriores por pagos pendientes. “No hay una fuente de ingreso para pagar la nómina de los maestros. Se nos dilata un mes más sin ingresos. Muchos centros tendrán que suspender el trabajo de un número de colaboradores”, advirtió Víctor Hugo Calderón, director corporativo de un plantel particular.



Los gremios particulares aseguran que cuentan con cerca de 31 000 docentes y 9 300 colaboradores. También registran 590 000 estudiantes. Pero García aseguró que en algunas instituciones la matriculación no supera el 50%. El cambio del cronograma, dijo, ha generado incertidumbre entre los padres.



Por eso indicó que los planteles han hecho acercamientos para llegar a acuerdos en los plazos de pago y posibles descuentos, según los requerimientos de los representantes.



Jorge Wated, líder de la Fuerza de Tarea Conjunta durante la emergencia y presidente de BanEcuador, informó la tarde de este martes que la entidad creará un crédito educativo emergente de hasta USD 3 000 y con 90 días de gracia, para que los padres de familia puedan pagar las matrículas y pensiones de los primeros meses.